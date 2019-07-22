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Bazı Kıbrıs Türk mallarının geri alınması

Bazı Kıbrıs Türk mallarının geri alınması

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40
Bazı Kıbrıs Türk mallarının geri alınması

Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin önünde 3 Kıbrıs Türk malını geri alma sürecinin bulunduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarının Geri Alınması İçin Buldozerler-İçişleri Bakanlığı’na Yönelik Sert Önlemlere Kadar Öneriler Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Malları İdaresi ve İçişleri Bakanlığı’nın, önünde 3 Kıbrıs Türk malına ilişkin “açık cephe” bulunduğunu yazdı.

Söz konusu Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin ileriye götürmesi beklenen durumlardan 2 tanesinin Larnaka’da, diğerinin ise Limasol’da olduğunu yazan gazete ilgili birimlerin, bu konuda kararlı olduklarını belirtti. 

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Elde ettiği bilgilere dayanarak Kıbrıs Türk mallarına ilişkin  durumlardan bir tanesinin,  Larnakan merkez yolunda bulunan, bir çoğu  sıradan malzemeyle yapılmış binalarla  ilgili olduğunu belirten gazete burada faaliyet gösteren göçmenlerin, bu alanı izinsiz olarak kullandıklarını belirtti. 

İlgili birimlerin amacının, buraya buldozerlerle girmek ve yaklaşık 10 binayı yıkmak olduğunu belirten gazete, ancak bu binaların göçmenler tarafından kullanılması nedeniyle konu hakkında konsensüs sağlanması çabasının sarf edildiğini yazdı.

Bir diğer durumun ise hakkında çok şey yazılan ve söylenen “Makenzi Binası” ile alakalı olduğunu yazan gazete üçüncü durumun ise, hak sahibince Limasol’un merkezinde kullanılan Kıbrıs Türk toprağıyla ilgili  olduğunu, burada bir binanın inşa edilip kullanıldığını, inşa edilen binanın bir bölümünün ise yasa dışı olarak Kıbrıs Rum hak sahibine ait araziye yayıldığını belirtti.  

Son Güncelleme: 22.07.2019 11:46
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