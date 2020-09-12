“bazan Libya’daki Rejim Değişikliğinde Olduğu Gibi Bir Niyetle Bir Şey Yapılır, Durum Çok Daha Kötü Olur”

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): Güney Kıbrıs’ta Rum dengi Nikos Hristodulidis ile görüşen Malta Dışişleri ve Avrupa konuları Bakanı Evalist Bartolo AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırımları konusunda “yapılacak şeyin etkinliğinden emin olmak önemli. Doğu Akdeniz’deki durum kötü ve iyisini yapmazsak daha da kötüleşebilir. Bazen bir niyetle bir şey yapılır ve Libya’daki rejim değişikliği gibi, durum çok daha kötü olur” dedi.

Alihtia ve diğer gazetelere göre Malta Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile dün Rum Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’deki meselenin, uzlaşı ruhuyla çözülmesi gerektiğini belirterek “ancak uzlaşı teslimiyet anlamına gelmez” dedi, özetle şunları ekledi:

“Uzlaşı ile teslimiyet arasında fark var. Uzlaşının acı olduğunu biliyoruz ama biliyoruz ki askerî çatışma çok daha acıdır. Küçük bir ada ülkesi olan Malta uluslararası hukukun tanınmasını ve anlaşmazlıkların barışçıl çözülmesini istiyor.”

Malta’nın Türkiye’ye hava üssü vereceğine dair basına yansıyan iddiaları “tamamen saçma” diyerek yalanlayan Bartolo ülkesinin bağımsız bir cumhuriyet, tarafsız bir ülke olduğunu, askerî üsleri de olmadığını vurguladı. Bartolo “Geriye de gitmek istemiyoruz, ilerlemek istiyoruz. Birçok ülke ile olabildiğince barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Kıbrıs gibi biz de başka ülkelere zarar vermek istemiyoruz ama başka ülkelerin de bize zarar vermesini istemiyoruz” dedi.

AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması konusunda ülkesinin pozisyonu sorulduğunda bu konunun halen tartışılmakta olduğunu hatırlatan Bartolo “önemli olan, yapılan şeyin etkinliğinden emin olmaktır. Sembolik önlemler bizi tatmin edecek mi? bunu, etkin önlemlerle yapalım. Doğu Akdeniz’deki durum kötü ve iyisini yapmazsak daha da kötüleşecek. Biz iyisini yapmaya hazırız. Bazen bir niyetle bir şey yapılır ancak Libya’daki rejim değişikliği örneğinde olduğu gibi sonucunda durum daha kötü olur.”

Nikos Hristodulidis ise Doğu Akdeniz’de “barışı ve istikrarı korumak için süratle ve kararlı şekilde hareket etmeleri gerektiğini” savunduğu açıklamasında “bizler AB üyesi devletler olarak AB’nin üzerine bina edildiği temel ilkeleri koruma görevine bağlıyız. AB’nin ilkeler konusunda tercihli hassasiyeti veya çifte standart uygulaması söz konusu olamaz.”

Habere göre Hristodulidis ve Barloto dünkü görüşmelerinde Rum-Malta ikili ilişkileri, mülteciler konusu, Suriye, Libya ve Lübnan’daki durumu ele aldı.

(ŞA/ŞEB)