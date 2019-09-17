Bayrak ve Denktaş fotoğrafının iadesi Rum basınında

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndaki Türk bayrağı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını çalan 16 yaşındaki Rum’un babasının özür mektubunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletilmesi ve konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Alithia haberi “Babasının, 16 Yaşındaki (genç) Adına Özrü… Mektup, Bayrak ve Denktaş Fotoğrafı Akıncı’ya… Kıbrıslı Türk Liderin, Barış Kültürünün Güçlenmesi Gerektiği Açıklaması İle Lisi’deki (Akdoğan) Olaydan Sonra Durumun Sakinleşmesi Yolu Açıldı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, özür mektubuyla birlikte gönderden indirilerek çalınan Türk bayrağı ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, 16 yaşındaki Rum’un aile yakınları tarafından iletildiği kaydedildi.

özür mektubunun içeriğine ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer veren gazete, Başbakan Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yeni eğitim yılının açılması nedeniyle dün Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na giderek, çalınan bayrağın yerine yenisini verdiği haberini de “Lisi’de (Akdoğan) Tatar Bayramı” ara başlığıyla aktardı.

Fileleftheros haberleri “Mustafa Akıncı’ya Mektup” ve “Tatar’dan Lisi’de (Akdoğan) Şov… İlkokulda Türk Bayrağı Çekildi” başlıklarıyla aktarırken, Politis “Babanın Özrü… Bayrak İade Edildi” başlığı altında özetledi.