banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101703
ALTIN
275.794
DOLAR
5.7198
STERLİN
7.0965
EURO
6.3046
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Şüpheli hareketleri ele verdi!
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!
Dipkarpaz’da uyuşturucu
DİPKARPAZ'DA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307

Bayrak ve Denktaş fotoğrafının iadesi Rum basınında

Özür mektubuyla birlikte gönderden indirilerek çalınan Türk bayrağı ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, 16 yaşındaki Rum’un aile yakınları tarafından iletildiği Rum basınında..

Bayrak ve Denktaş fotoğrafının iadesi Rum basınında

Özür mektubuyla birlikte gönderden indirilerek çalınan Türk bayrağı ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, 16 yaşındaki Rum’un aile yakınları tarafından iletildiği Rum basınında..

17 Eylül 2019 Salı 08:33
Bayrak ve Denktaş fotoğrafının iadesi Rum basınında

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndaki Türk bayrağı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını çalan 16 yaşındaki Rum’un babasının özür mektubunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletilmesi ve konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Alithia haberi “Babasının,  16 Yaşındaki (genç) Adına Özrü… Mektup, Bayrak ve Denktaş Fotoğrafı Akıncı’ya… Kıbrıslı Türk Liderin, Barış Kültürünün Güçlenmesi Gerektiği Açıklaması İle Lisi’deki (Akdoğan) Olaydan Sonra Durumun Sakinleşmesi Yolu Açıldı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

banner317
Haberde, özür mektubuyla birlikte gönderden indirilerek çalınan Türk bayrağı ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, 16 yaşındaki Rum’un aile yakınları tarafından iletildiği kaydedildi.

özür mektubunun içeriğine ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer veren gazete, Başbakan Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yeni eğitim yılının açılması nedeniyle dün Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na giderek, çalınan bayrağın yerine yenisini verdiği haberini de “Lisi’de (Akdoğan) Tatar Bayramı” ara başlığıyla aktardı.

Fileleftheros haberleri “Mustafa Akıncı’ya Mektup” ve “Tatar’dan Lisi’de (Akdoğan) Şov… İlkokulda Türk Bayrağı Çekildi” başlıklarıyla aktarırken, Politis “Babanın Özrü… Bayrak İade Edildi” başlığı altında özetledi.

Son Güncelleme: 17.09.2019 12:15
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Bayrak Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Maraş konulu rapor Anastasiadis’in elinde
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Maraş konulu rapor Anastasiadis’in elinde
Akama’yı yeniden yakmak istediler
Akama’yı yeniden yakmak istediler
Güzelyurt’ta tutuklanan anne-kızın serbest bırakılması Rum basınında...
Güzelyurt’ta tutuklanan anne-kızın serbest bırakılması Rum basınında...
Güney Kıbrıs ve Yunanistan göç konusunda koordineli çalışacak
Güney Kıbrıs ve Yunanistan göç konusunda koordineli çalışacak
Rum Siyasi Partiler Kapalı Maraş konusunda BM’ye başvuru talep etti
Rum Siyasi Partiler Kapalı Maraş konusunda BM’ye başvuru talep etti
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporu Anastasiadis’e iletildi
Yağışlı ve rüzgarlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Yağışlı ve rüzgarlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Kıbrıslı Türklere ve turistlere mavi kart
Kıbrıslı Türklere ve turistlere mavi kart
Girne’de ayin yapıldı
Girne’de ayin yapıldı
Maraş Konusunda Bm Güvenlik Konseyi’ne Başvuruda Bulunulmasıyla İlgili Rapor Bugün Anastasiadis’e Sunuluyor
Maraş Konusunda Bm Güvenlik Konseyi’ne Başvuruda Bulunulmasıyla İlgili Rapor Bugün Anastasiadis’e Sunuluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim