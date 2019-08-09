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Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı

Batı Nil Virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle Kanlıdere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü ile ara bölgede BM’nin işbirliğinde Rum yetkililer tarafından ilaçlama yapıldığı haber verildi.

Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı

Batı Nil Virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle Kanlıdere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü ile ara bölgede BM’nin işbirliğinde Rum yetkililer tarafından ilaçlama yapıldığı haber verildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:58
Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı

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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum yetkili birimlerinin alarm durumunda bulunduğunu, Lefkoşa bölgesinde ilaçlamaların yoğunlaştırıldığını yazdı.

Habere göre Rum sağlık birimleri BM’nin de işbirliğinde Lefkoşa ara bölgede Batı Nil Virüsü’ne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı. Sağlık Birimleri sorumlusu Albertos Karis, gerek  BM gerek iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla KKTC ile istişare halinde bulunduklarını ve KKTC’de de ilaçlama yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. 
 

Son Güncelleme: 09.08.2019 11:06
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