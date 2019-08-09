Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum yetkili birimlerinin alarm durumunda bulunduğunu, Lefkoşa bölgesinde ilaçlamaların yoğunlaştırıldığını yazdı.

Habere göre Rum sağlık birimleri BM’nin de işbirliğinde Lefkoşa ara bölgede Batı Nil Virüsü’ne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı. Sağlık Birimleri sorumlusu Albertos Karis, gerek BM gerek iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla KKTC ile istişare halinde bulunduklarını ve KKTC’de de ilaçlama yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

