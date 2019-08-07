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Batı Nil Virüsüne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele

Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

Batı Nil Virüsüne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele

Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47
Batı Nil Virüsüne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele

Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta görülen ve ölümlere yol açan Batı Nil Virüsü ve virüsün bulaşmasında etken rol üstlenen sivrisineklerle mücadelenin, BM’nin de katkılarıyla ara bölgede sürdürüldüğünü yazdılar.

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Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Alvertos Karis konuya ilişkin açıklamasında, virüsün bulaşmasına sebep olan sivrisineklerle mücadelenin BM’nin katkılarıyla ara bölgede de sürdürüldüğünü, ayrıca İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla, Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki vakalar konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Karis, virüs vakalarının Güney Kıbrıs’taki sayısının 2, KKTC’deki sayısının ise 6 olduğunu ifade ederek, sivrisineklerin olası yumurtlama ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması konusunda mücadelenin genişleteceğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 07.08.2019 12:49
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