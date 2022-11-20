Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için şu ana kadar 8 kişinin adaylığını açıkladığı ve adaylık koyma süresinin 22 Kasım’da sona ereceği bildirildi.

Simerini gazetesi, Başpiskoposluk için Limasol Metropoliti Athanasios, Konstandia ve Mağusa Metropoliti Vasilios, Baf Metropoliti Yeorgios, Mesarya Piskoposu Grigorios, Tamasos Metropoliti İseas, “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos, Karpaz Metropoliti Hristoforos ve Girne Metropoliti Hrisostomos’un adaylık koyduğunu yazdı.

Gazete, Başpiskoposluk seçiminin ilk aşaması olan halk oylamasının 18 Aralık’ta yapılacağını ve Güney Kıbrıs’ta bir yıldan uzun süredir yaşayan, 18 yaş ve üzeri, seçmen kütüğüne kayıtlı Ortodoks Hristiyanların oy kullanma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Seçimin ilk aşaması olan 18 Aralık’ta, halkın Başpiskoposluk için 3 aday belirleyeceğini belirten gazete, 3 adayın belirlenmesinin ardından Sen Sinod Meclisi’nin toplanacağını ve yeni Başpiskopos’u belirleyeceğini yazdı.

Haberde, seçim sonuçlarına itiraz süreci ve diğer prosedürel işlemler nedeniyle, yeni Başpiskopos’un ne zaman açıklanacağına dair kesin tarih verilemeyeceği ifade edildi.