banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık, çalışıyoruz.”
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları...
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak“
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye...
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre...
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil...
Gıda Denetim sonuçları açıklandı!
Gıda Denetim sonuçları açıklandı!
banner405

Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı

Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı

20 Kasım 2022 Pazar 12:15
Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için şu ana kadar 8 kişinin adaylığını açıkladığı ve adaylık koyma süresinin 22 Kasım’da sona ereceği bildirildi.

Simerini gazetesi, Başpiskoposluk için Limasol Metropoliti Athanasios, Konstandia ve Mağusa Metropoliti Vasilios, Baf Metropoliti Yeorgios, Mesarya Piskoposu Grigorios, Tamasos Metropoliti İseas, “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos, Karpaz Metropoliti Hristoforos ve Girne Metropoliti Hrisostomos’un adaylık koyduğunu yazdı.

Gazete, Başpiskoposluk seçiminin ilk aşaması olan halk oylamasının 18 Aralık’ta yapılacağını ve Güney Kıbrıs’ta bir yıldan uzun süredir yaşayan, 18 yaş ve üzeri, seçmen kütüğüne kayıtlı Ortodoks Hristiyanların oy kullanma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Seçimin ilk aşaması olan 18 Aralık’ta, halkın Başpiskoposluk için 3 aday belirleyeceğini belirten gazete, 3 adayın belirlenmesinin ardından Sen Sinod Meclisi’nin toplanacağını ve yeni Başpiskopos’u belirleyeceğini yazdı.

Haberde, seçim sonuçlarına itiraz süreci ve diğer prosedürel işlemler nedeniyle, yeni Başpiskopos’un ne zaman açıklanacağına dair kesin tarih verilemeyeceği ifade edildi.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2022 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
AP Solundan Kıbrıs Sorunu Değerlendirmesi
AP Solundan Kıbrıs Sorunu Değerlendirmesi
Limasol Açıklarında Deprem
Limasol Açıklarında Deprem
Raek Bütçesinin dün meclis tarafından onaylandığı belirtildi
Raek Bütçesinin dün meclis tarafından onaylandığı belirtildi
Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar
Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Derinya Belediye Başkanı Karayannis İsrail Büyükelçisi Anolik İle Görüştü
Derinya Belediye Başkanı Karayannis İsrail Büyükelçisi Anolik İle Görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim