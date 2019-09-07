Başpiskopos II. Hrisostomos, KKTC'deki Ruslarla ilgili açıklamalarda bulundu

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, KKTC’deki Rusların adayı terk etmesini istediği bildirildi.

Politis gazetesine göre, II. Hrisostomos dün yaptığı açıklamalarda, Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı Kiriakos Kuros’tan KKTC’de yaşayan Ruslar konusunda bilgilendirme isteyeceğini ve Moskova Patriği ile bu konuda görüşeceğini söylediğini yazdı.

“Kuzey Kıbrıs Rus Kilisesi”nin Moskova Patrikhanesi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığının daha önce açıklandığını belirten gazete, bu konuda tek bilgi verebilecek kişinin, Rus Büyükelçiliği’ndeki bazı yetkililer ile Rusya İstihbarat Teşkilatı’nın “Kuzey Kıbrıs Rus Kilisesi” ile ilişkisi olduğuna dair bilgiler bulunması nedeniyle, Büyükelçi Stanislav Osadchiy olduğunu kaydetti.

Gazete, konunun Sen Sinod Meclisi’nde de görüşüldüğünü ve sözde “Girne Metropoliti” Hrisostomos’un konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını belirtirken, II. Hrisostomos’un ise, KKTC’de 40-50 kadar Rus bulunduğunu ve bu konunun bu kadar büyütülmemesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, II. Hrisostomos, KKTC’de yaşayan Ruslara KKTC’den ayrılıp vatanlarına geri dönmeleri çağrısında bulunarak, Rus Kilisesi’ni ve iyi ilişkiler içerisinde olan Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Ruslara KKTC’den ayrılmaları için çağrı yapmaya davet edeceğini belirtti.

II. Hrisostomos, KKTC’de yaşayan Rumların Güney Kıbrıs’a yerleşmek istemeleri halinde, Rum Kilisesi’nin onlara memnuniyetle hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, II. Hrisostomos’un, Rusya Kilisesi’nin, “Kuzey Kıbrıs Rus Kilisesi”ni, Rum Kilisesi’nin Ukrayna Kilisesi konusundaki görüşüyle ilgili “baskı unsuru” olarak kullandığı olasılığını da gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, KKTC’ye Rus Kilisesi inşa edilmek istendiğini; ancak Rum Kilisesi’nin karşı çıktığını ve KKTC’de Ortodoks kiliseler bulunduğunun ve bunların kullanılabileceğinin belirtildiğini; bu sebepten dolayı Rusya Kilisesi’nin “Kuzey Kıbrıs Rus Kilisesi” meselesini “baskı unsuru” olarak kullanıyor olabileceğini söyledi.

II. Hrisostomos, Rusya Kilisesi nezdinde girişim başlatacağını çünkü konunun kiliselerle ilgili bir konu olmasının ötesinde, “milli davayı” etkileyebilecek nitelikte olduğunu belirtti.