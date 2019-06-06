Başkanlık Önünde Protesto Eylemi

Lefkoşa, 6 Haziran 19 : Rum Bankacılık Menkul Kıymetleri Sahipleri Birliği’nin, dün, Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenlediği protesto eyleminde, gerginlik yaşandığı belirtildi.

Sloganlar atan ve ellerinde pankartlar tutan protestocuların, Başkanlığa giden yolları kapadıklarını ve trafiğin sıkışmasına neden olduklarını yazan Fileleftheros, polisin düzeni sağlamak için duruma müdahale ettiğini, protestocuların ise buna tepki gösterdiklerini ve bağırmaya başladıklarını kaydetti.

Protestoculardan oluşan bir heyetin Rum Başkanlığı Bürosu Müdürü Petros Dimitriyu ile görüştüğü ve kendisinden, devletin eski Laiki Bank aleyhinde açılan davalardan kazanılacak olan tazminatları ödeyeceği konusunda taahhütler aldığı belirtildi.

(İY/HA)

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