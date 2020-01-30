Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay’a Rum Öğrenciler Tarafından Yapılan Protesto Rum Basınında Yer Aldı

Lefkoşa, 30 Ocak 20 : İngiltere’de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “King's College London”da yapacağı etkinliğin Rum öğrenci örgütleri tarafından protesto edilmesi, Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Özersay’ın Konuşması İçin Londra’daki Üniversitede Protesto” başlığıyla verirken, Rum öğrenci birliklerinin, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla Özersay’a yönelik yapılan davete tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Birleşik Krallık Ulusal Rum Federasyonu, açıklamasında, Özersay’ın KKTC yetkilisi olarak misafir edilmesinin, “hakaret edici” nitelikte olduğunu, aynı zamanda Kings College’i, “yasa dışı rejimi” tanımayı reddeden İngiliz Hükümeti’yle doğrudan zıt hale getirdiğini savundu.



Politis gazetesi haberi, “Kudret Özersay Dışişleri Bakanı Olarak Konuştu” şeklinde verirken Rum öğrencilerin protesto ve itirazlarına karşın, Özersay’ın üniversitedeki etkinlikte konuşma yaptığını belirtti.(FK/ÖK)