Barış Misyonları Bm Merceği Altında

SPEHAR CENEVRE’DEKİ TOPLANTIYA KATILACAK
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla yapılacak toplantıda, BM’nin tüm barış misyonlarının mercek altına alınacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tüm dünyada bulunan 14 barış misyonunun şeflerini toplantı için Cenevre’ye çağırdığını yazdı.
Gazete haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçtiğimiz Cuma günü BM merkezinde yapmış olduğu, barış misyonları görevleri sırasında hayatını kaybeden kişilerin anısına gerçekleştirilen etkinlik çerçevesindeki konuşmasına da yer verdi.
(FK/ÖK)