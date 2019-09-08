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“barış Kararı İnisiyatifi”nden Mesajlar

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz günlerde, siyaset dünyasından  tanınmış isimlerin de yer aldığı 15 kişilik “Barış Kararı İnisiyatifi”nin, hükümete, iki kesimli iki toplumlu federasyona odaklanması yönünde mesajlar gönderdiği belirtildi. 

“barış Kararı İnisiyatifi”nden Mesajlar

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz günlerde, siyaset dünyasından  tanınmış isimlerin de yer aldığı 15 kişilik “Barış Kararı İnisiyatifi”nin, hükümete, iki kesimli iki toplumlu federasyona odaklanması yönünde mesajlar gönderdiği belirtildi. 

08 Eylül 2019 Pazar 08:52
“barış Kararı İnisiyatifi”nden Mesajlar

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz günlerde, siyaset dünyasından  tanınmış isimlerin de yer aldığı 15 kişilik “Barış Kararı İnisiyatifi”nin, hükümete, iki kesimli iki toplumlu federasyona odaklanması yönünde mesajlar gönderdiği belirtildi. 
Kathimerini gazetesi,  konuyla ilgili haberinde, yeni kurulan “Barış Kararı İnisiyatifi”nin, iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin bilgilendirme çabasının ötesinde, başka fikirleri unutması ve iki kesimli, iki toplumlu federasyona odaklanması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik  baskı unsurunu da teşkil ettiğini yazdı. 
Gazete yeni kurulan inisiyatif üyelerin “kendilerinin parti olmadığını, hareket de olmayacakları” yönünde açıklamada bulunduklarını da belirtti. 
Yeni kurulan inisiyatife, Güney Kıbrıs siyasi dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra DİSİ’den Ksenia Konstantinu ile DİKO’dan Yannis Panayiotu’nun da destek verdiğini yazan gazete inisiyatifin, Maraş’ın Master Planı’na ilişkin Yeniden İnşa ve Yeniden Yerleşime Açma Konseyi’nin (ETEC) Başkanı Nikos Mesaritis tarafından üstlenildiğini belirtti.  
Gazete haberinde, inisiyatifin kurulması fikrinin nasıl geliştiği ve nasıl kurulduğuna dair ayrıntılara da yer verdi. 
Habere göre inisiyatifte, eski bakanlar Yoannis Kasulidis, Kikis Kazamias ve Andreas Hristu, eski Başsavcı Alekos Markidis ve Yannis Panayotu, Yannos Yoannu, Yorgos Mesaritis, Gregory Konyalian, İrini Papayianni, Themos Dimitriu Theano Kalavana, Nikos Mesaritis, Ksenia Konstandinu, Panayotis Stavrinidis ve Haris Psaltis yer alıyor. 
KASULİDİS VE HRİSTU
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Barış Kararı İnisiyatifi” üyesi olan Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile yine eski İçişleri ve Limasol eski Belediye Başkanı Andreas Hristu ile inisiyatifin kuruluşuyla ilgili yapmış olduğu söyleşilere yer verdi. 
Habere göre Yoannis Kasulidis, “Barış Kararı İnisiyatifi”nin, iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini ve argümanlarını sivil toplum örgütleriyle paylaşacak bir inisiyatif olduğunu söyledi. 
İnisiyatifin kuruluş nedenlerinden de söz eden Kasulidis, inisiyatifin karakterinin, “ne muhalefet  ne de iktidardan yana” olduğunu ifade etti. 
Kasulidis, kendi resmi görüşlerinin, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarına bağlı kalınması şeklinde olduğunu da yineledi. 

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Kasulidis açıklamaları çerçevesinde ayrıca bu inisiyatifle, ülkenin ortak iyiliği çabalarında  güçlerini birleştirdiklerini ifade etti. 
Kıbrıs sorununa ilişkin gelişim halindeki girişimin sorulması üzerine Kasulidis, bir sonuç alınması temennisinde bulundu.
Rum eski İçişleri ve Limasol eski Belediye Başkanı Andreas Hristu ise açıklamaları çerçevesinde, siyasi bağlantılı olan ve olmayan vatandaşların, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde en kısa zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarını birleştirmesi gerekliliğinin, inisiyatifin kurulmasına neden olduğunu söyledi. 
İnisiyatifin, siyasi görüşlerini ve hedeflerinden bahseden Hristu, baskı grubu değil, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlayacak tek çözüm şekli olarak iki  kesimli iki toplumlu federasyon konusunda bilgilendirmeyi üstlenen düşünce grubunun söz konusu olduğunu  belirtti. 
“BARIŞ NESLİ- UMUTLA BİRLEŞMİŞ” İLE “YENİDEN BİRLEŞMİŞ KIBRIS” PROGRAMLARI…
Haravgi gazetesi, EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas’ın,  “Barış Nesli-Umutla Birleşmiş (Peace Generation and United By Hope”  ile “Yeniden Birleşmiş Kıbrıs” (Reunited Cyprus) isimli programlar hakkındaki görüşlerine yer verdi. 
Habere göre, bu programların esin kaynağı olan  EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas, bu iki programın, Ada’nın yeniden birleşmesinde gençlerin aktif rol oynamasını amaçladıklarını belirtti. 
Hristofyas “Barış Nesli” programının, gençlerin; Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün yakın olduğu şeklindeki ortak kaygısının ve siyasi gençlik örgütlerinin Ada’nın yeniden birleşmesinde başrol olarak halk ve gençlerle, yapıcı bir şekilde baskı yapmak istemesinin sonucu olarak kurulduğunu ifade etti.
“Barış Nesli” programının 2017 yılında kurulduğunu anımsatan Hristofyas, program çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden de söz ederken Bufavento Kalesi’ne gezi düzenlendiğini, ayrıca kampların yapıldığını belirtti. 
(FK/ÖK)
 

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