“barış Kararı İnisiyatifi” Kuruldu

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zeminindeki çözüm perspektifinin desteklenmesi ve toplumun, bu çözüm modeli ile ilgili müzakere masasında bugünkü içeriğiyle birlikte bilgilendirilmesi hedefiyle “Barış Kararı İnisiyatifi” kurulduğu bildirildi.

Politis gazetesi, inisiyatifin ve hedeflerinin dün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldığını kaydederek, inisiyatifte eski bakanlar Yoannis Kasulidis, Kikis Kazamias ve Andreas Hristu, eski Başsavcı Alekos Markidis ve Yannis Panayotu, Yannos Yoannu, Yorgos Mesaritis, Gregory Konyalian, İrini Papayianni, Themos Dimitriu Theano Kalavana, Nikos Mesaritis, Ksenia Konstandinu, Panayotis Stavrinidis ve Haris Psaltis’in yer aldığını yazdı.

Gazete, basın toplantısında yapılan açıklamalarda, inisiyatifin siyasi parti olma amacı gütmediğinin ve öncelikli hedefin, vatandaşların iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hakkında bilgilendirilmesi olduğunun kaydedildiğini belirtti.

(GE/ŞEB)