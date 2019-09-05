“Barış kararı inisiyatifi” kuruldu

Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zeminindeki çözüm perspektifinin desteklenmesi ve toplumun, bu çözüm modeli ile ilgili müzakere masasında bugünkü içeriğiyle birlikte bilgilendirilmesi hedefiyle “Barış Kararı İnisiyatifi” kurulduğu bildirildi.
Gazete, basın toplantısında yapılan açıklamalarda, inisiyatifin siyasi parti olma amacı gütmediğinin ve öncelikli hedefin, vatandaşların iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hakkında bilgilendirilmesi olduğunun kaydedildiğini belirtti.