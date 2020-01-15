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Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öngörülüyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) raporunun dün  BM resmi belgesi olarak yayımlandığı, raporda UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öngörülüyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) raporunun dün  BM resmi belgesi olarak yayımlandığı, raporda UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasının öngörüldüğü bildirildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:08
Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öngörülüyor

Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda, adadaki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını önerdiğini yazdı.

Guterres’in, raporunda, Crans Montana’daki görüşmelerin başarısızlığa uğramasının ardından adadaki gerginliğin arttığını iddia ederek UNFICYP’in görev süresinin uzatılması tavsiyesinde bulunduğunu aktaran gazete, raporda yer alan diğer unsurları da okuyucusuna yansıttı.

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Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “UFICYP İçin Müzakereler – Barış Gücünün Görevinin Yenilenmesine Kadarki Üç Aşama” başlıkları altında verirken, Güvenlik Konseyi’nin rapora ilişkin kararı öncesinde UNFICYP’e asker gönderen ülkelerle müzakereler gerçekleştireceğini yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin bu ülkelerle görüşmesinin 16 Ocak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la ise 20 Ocak tarihinde gerçekleşeceğini vurgulayan gazete, raporun 30 Ocak’ta onaya sunulacağını hatırlattı.

Gazete, Guterres’in “karpuzu ortadan iki böldüğü” yorumunda da bulunarak, raporda yer aldığını iddia ettiği bazı unsurlara da haberinde yer verdi.

Son Güncelleme: 15.01.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
Barış Gücü’nün Görev Süresi
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