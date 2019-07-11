Barış Gücü ile ilgili rapora Güney’den ilk tepki…

Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili raporunda, Güvenlik Konseyi’ne görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önermesini olumlu gelişme diye niteledi.

Rum radyosuna konuşan Prodromu Guterres’in raporunu, geriye kalan ifadeler açısından inceleyeceklerini söyledi.

Rapordaki, Crans Montana’dan iyi yıl sonda, müzakereler yeniden başlamadı, iki taraf da anlaşmazlığa devam ediyor ifadesi sorulan Prodromu, “Esas olan, Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin yeniden başlamasını her şekilde isterken Türkiye’nin gemilerini Karpaz açıklarına demirlemiş olmasıdır” dedi.



Radyo, Rum Sözcü’nün Guterres’in raporunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yer vermemesini yorumlamaktan kaçındığına dikkat çekti.Prodromu Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un garantör ülkeleri ziyaret ettikten sonra Ağustos ayı başlarında Ada’ya geleceğini doğruladı. Lute şu anda şu anda İngiltere’de bulunuyor.