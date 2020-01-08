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Barajlar Ardı Ardına Taşıyor

Lefkoşa, 8 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta da yağışların etkili olduğu, barajların ve derelerin ardı ardına taşmaya başladığı belirtildi. 

Barajlar Ardı Ardına Taşıyor

Lefkoşa, 8 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta da yağışların etkili olduğu, barajların ve derelerin ardı ardına taşmaya başladığı belirtildi. 

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:19
Barajlar Ardı Ardına Taşıyor

Lefkoşa, 8 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta da yağışların etkili olduğu, barajların ve derelerin ardı ardına taşmaya başladığı belirtildi. 

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta da etkili olan ve insan hayatını da tehlikeye girmesine neden olan yağışlarla ilgili haberlere geniş bir şekilde yer verdi. 

Fileleftheros gazetesi, etkili olan yağışlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki barajların ardı ardına dolup taştığını yazarken, “Lidia” fırtınasının, Kıbrıs’ı bir uçtan diğer uca etkilediğini yazdı.

Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin dün sarı alarm vermesine ve tüm tedbirlerin alınmasına karşın, insanların evlerinin sularla dolduğunu; ayrıca “Lidia” fırtınası nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. 

Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik su akışının ise ay sonuna kadar devam etmesinin ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, barajların doluluk oranının, 2004 yılındaki gibi, yüzde 100’e vardığını kaydetti.

Habere göre, Rum Su İşleri Dairesi Müdürü Haralambos Hacıpakkos, konuyla ilgili açıklamasında, su tasarrufunun devam etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Hacıpakkos, su tasarrufunun, dolu barajlarla devam etmesi gerektiğini, barajların zor dolduğunu bununla birlikte su seviyesinin çok kolay aşağıya indiğine de dikkat çekti. 

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Fileleftheros gazetesi, kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen bazı olaylara da yer verdi.

Gazete, Larnaka’da pazartesi akşamı ve dün etkili olan kötü hava ve fırtına nedeniyle elektriklerin kesildiğini, ağaçların devrildiğini ve levhaların yollara düştüğünü belirtti. 

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Limasol’a bağlı Potamyu köyündeki şapele giden köprünün çökmesi sonucu, 18 kişinin, pazartesi akşamı şapelde mahsur kaldığını belirten gazete, söz konusu kişilerin, güvenlik nedeniyle düne kadar şapelde kaldığını, kurtarılma çalışmalarının ise başarıyla gerçekleştirildiğini yazdı.  

Limasol’a bağlı Yermoseya’da ise derenin taşması ve kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin araçlarında mahsur kaldığını yazan gazete, Pazartesi öğleden sonra Easyjet Havayolları’na ait uçağa, Baf Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptığını; uçağın, güvenlik kontrolleri nedeniyle düne kadar havaalanında tutulduğunu belirtti. 

TRODOS’TA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR 

Fileleleftheros gazetesi, Trodos’taki kar yağışının dün de sürdüğünü ve Trodos meydanındaki kar kalınlığının 72 cm olduğunu yazdı. Kar yağışının devam edeceğinin tahmin edilmesiyle birlikte hafta sonuna kadar kar kalınlığının bir metre olması bekleniyor.

BARAJLAR

Baf’ta bulunan toplam 7 barajdan 4’ünün taştığını, geriye kalan 3 tanesinin ise taşmasının an meselesi olduğunu yazan gazete, Baf’ın en büyük ve Kıbrıs’ın ikinci büyük barajı Asprokremo barajının zaten taştığını belirtti.

KURİ BARAJININ BUGÜN TAŞMASI BEKLENİYOR 

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı Kuri’deki su akışının 111, 047 milyon metre küpe ulaştığını, bunun da doluluk oranının yüzde 99 olduğu anlamına geldiğini yazdı. 

Kuri barajının, sekiz yılın ardından, bugün taşmasının beklendiğini yazan gazete, Kuri barajının, taşması halinde, tarihinde 3’üncü kez taşacağına dikkat çekti.

Habere göre, Kuri barajının kapasitesinin 115 milyon metre küp olduğu kaydedildi.

(FK/FEZ) 
 

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