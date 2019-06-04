Bankacılık Menkul Kıymetleri Sahipleri Birliği’nden Protesto Ve Açlık Grevi

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum Bankacılık Menkul Kıymetleri Sahipleri Birliği (SİKATA) Başkanı Fivos Mavrovuniotis, dün yaptığı açıklamada, eylemlerini yoğunlaştıracaklarını ve açlık grevi yapacaklarını duyurdu.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, SİKATA Başkanı Fivos Mavrovuniotis’in dün düzenlemiş olduğu basın toplantısına geniş yer verdiler.

Habere göre Mavrovuniotis, Rum Başkanlık Sarayı önünde yarın saat 18:00’de protesto gösterisi yapacaklarını ve burada açlık grevi başlatacaklarını ifade etti.



Mavrovuniotis, protesto eylemine, 23 Mayıs tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirilen görüşmenin ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiu’nun Ulusal Dayanışma Fonu’nda sosyoekonomik kriterleri yinelemesinin, “cesaret kırıcı” sonuçlarından dolayı karar verdiklerini belirtti.(FK/ÖK)