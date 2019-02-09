Bağımlı Çocuklar İçin Yataklı Tedavi Merkezi

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum tarafında bağımlılık yaratan madde sorunu yaşayan çocuklar için bir yataklı tedavi merkezi kurulduğu, merkezin çalışmaya Mart ayında başlayacağı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre bağımlılık sorunu yaşayan çocuklar için Dahili Tedavi Merkezi kurulduğunu, çalışmalarına da önümüzdeki ay başlayacağını Rum Bağımlılıklarla Mücadele İdaresi (AAEK) Başkanı Dr. Hrisanthos Yeorgiu açıkladı.

Gazeteye göre bu nedenle dün düzenlenen basın toplantısında 13-19 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların katılacağı tedavi programın ilk 7-10 günü yoğunlaştırılmış olmak üzere 6-9 ay süreceği bilgisi verildi.

(ŞA/HÖ)