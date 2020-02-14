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Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor

Baf’ta ticaret merkezinde bulunan ve Rum “Kıbrıslı Türk Malları Vasiliği” tarafından yenilenen 33 Kıbrıslı Türk dükkanının açık arttırma usulüne göre kiralanacağı bildirildi.

Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor

Baf’ta ticaret merkezinde bulunan ve Rum “Kıbrıslı Türk Malları Vasiliği” tarafından yenilenen 33 Kıbrıslı Türk dükkanının açık arttırma usulüne göre kiralanacağı bildirildi.

14 Şubat 2020 Cuma 08:47
Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor

Politis gazetesi, Baf’ın merkezine yer alan ve bazıları merkezi “Kenedy Meydanı’na” bakan 33 adet Kıbrıslı Türk ticari taşınmazının açık arttırma yoluyla Kıbrıslı Rum hak sahiplerine dağıtılacağını yazdı.
Gazete, Kıbrıslı Türklere ait dükkanların yenilendiğini, başvuru yapabilmek için ise Kıbrıslı Rum göçmen olmanın aranan şartlardan biri olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 11:54
Anahtar Kelimeler:
Baf’taki Kıbrıslı Türk Dükkanları
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