Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler

AKEL’in Baf Örgütü’nün ardından, “Tüm Kıbrıs Göçmenler ve Mağdurların Hak Talebi Hareketi” ile “Tüm Kıbrıs İşgal Altındaki Bölgelerdeki Malların Sahipleri Derneği” de Kıbrıs Türk mallarının kötü idaresi ve bu konudaki düzensiz durum nedeniyle şikayetçi oldukları bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, söz konusu hareket ve dernek, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile söz konusu mülklerde oturan Rum göçmenlerin katılımıyla detaylı inceleme yapacak olmasının, konunun artık kontrol edilemez hale geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Habere göre, söz konusu hareket ve dernek, Rum göçmenlerin, kendilerine tahsis edilmiş mallara Fedonos tarafından müdahale edildiği ve Fedonos’un yasadışı, kibirli ve keyfi davrandığı şikayetinde bulunduğunu kaydetti.



Kıbrıs Türk mallarının büyük bir çoğunluğunun, yasa ihlal edilerek belediyelere ve muhtarlıklara devredildiği ifade edilerek, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nden bu konuda bilgilendirme yapması talep edildi.Haberde, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma ve Eleni Mavru’nun da bir süre önce benzer sorular yönelttiği ancak herhangi bir yanıt alamadığı belirtildi.