Baf’taki bir Türk evi meydan yapılacak diye yıkılmak isteniyor



Baf’ta, içerisinde 75 yaşındaki bir Rum’un yaşadığı Kıbrıs Türk evinin, meydan yapılacağı gerekçesiyle yıkılmak istendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kadının evden çıkmak istemediğini kaydederken, konunun Baf Belediyesi’nde gerginlik yarattığını ve yaşlı kadının, 50 senedir oturduğu evi terk etmeyi ve başka yere taşınmayı reddettiğini yazdı.

Haberde, dozerlerin yıkım işlemlerine başladığı; binanın arka bölümünün yıkıldığı, ancak evin tamamen yıkılması konusunda henüz tereddüt edildiği belirtildi.

