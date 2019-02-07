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Baf’taki bir Türk evi meydan yapılacak diye yıkılmak isteniyor

Baf’taki bir Türk evi meydan yapılacak diye yıkılmak isteniyor

07 Şubat 2019 Perşembe 10:52
Baf’taki bir Türk evi meydan yapılacak diye yıkılmak isteniyor


Baf’ta, içerisinde 75 yaşındaki bir Rum’un yaşadığı Kıbrıs Türk evinin, meydan yapılacağı gerekçesiyle yıkılmak istendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kadının evden çıkmak istemediğini kaydederken, konunun Baf Belediyesi’nde gerginlik yarattığını ve yaşlı kadının, 50 senedir oturduğu evi terk etmeyi ve başka yere taşınmayı reddettiğini yazdı.
Haberde, dozerlerin yıkım işlemlerine başladığı; binanın arka bölümünün yıkıldığı, ancak evin tamamen yıkılması konusunda henüz tereddüt edildiği belirtildi.
 

Son Güncelleme: 07.02.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
Bafta Türk Evi
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