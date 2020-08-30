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Baf Üssü’nün “enkarnasyonu”

YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANSIN DİYE YAPILAN VE RUM-YUNAN ORTAK SAVUNMA DOKTRİNİ’NİN “MIZRAK UCU” OLAN ÜS, 22 YILDAN SONRA AKTİVE OLDU

30 Ağustos 2020 Pazar 15:40
Baf Üssü’nün “enkarnasyonu”
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YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANSIN DİYE YAPILAN VE RUM-YUNAN ORTAK SAVUNMA DOKTRİNİ’NİN “MIZRAK UCU” OLAN ÜS, 22 YILDAN SONRA AKTİVE OLDU
Lefkoşa, 30 Ağustos 20 (.): Yunan savaş uçakları “konuşlansın diye” inşa edilen ve 25 Mart 1998’de açılan Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün, 22 yıl aradan sonra yeniden aktive olduğu belirtilerek, “Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin (OSSD) yeni şartlarda operasyonel açıdan enkarnasyonuna (vücut bulduğuna)” yorumu yapıldı.
Haftalık Kathimerini’de yer alan haberde, üssün,  Rum ve Yunan hükümetlerinin 90’lardaki siyasi tercihlerinin “en üst başarısı” ve Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin “mızrak ucu” olduğuna ve Yunan savaş uçakları konuşlansın diye yapıldığına işaret edildi. Üsse, 1995’te icra edilen “Nikiforos”(Muzaffer) kod isimli ortak tatbikat  (4 Yunan F-16’sı) dışında hiç Yunan savaş uçağı inmediğine dikkat çekildi.
Rum yönetiminin “savunma politikasındaki rota değişikliği” ve silahlanma programlarını yeniden aktifleştirmesiyle üssün yeniden gündeme geldiği kaydedilen haberde, “savaş uçaklarını konuk etmek olan ana maksadı yerine Rum yönetiminin komşu ülkelerle ilk askerî işbirliği anlaşmalarının güçlü bir aracı haline geldiği”ne işaret edildi.
Üssün İsrail savaş uçaklarının tatbikat imkânı olarak kullanıldığını ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını ardından altyapılarının ilk ciddi sınamaya tabi tutulduğuna işaret edilerek, Fransa ile yapılan askerî işbirliği anlaşmasından sonra Fransız savaş uçaklarının üstte bulunmaya başladığı kaydedildi. 
“EVNOMİA” ORTAK TATBİKATI
26-28 Ağustos’da Ada’nın Güney deniz bölgesinde icra edilen “Evnomia” kod isimli 4’lü (Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya) ortak tatbikatın, hava üssünün operasyonel olanaklarının ilk kapsamlı sınanması olduğuna işaret edilen haberde, tatbikata katılan 2 Fransız Rafale ve 2 Yunan F-16 tipi uçağın üssü kullandığı kaydedildi.
Haberde, 4 ülkenin ortak tatbikata hangi imkânlarla katıldığı da aktarıldı.  

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Fileleftheros ise, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in 26-28 Ağustos’ta icra edilen “Evnomia” kod isimli tatbikata ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Habere göre, Petridis, “4’lü tatbikatla “Doğu Akdeniz’de güvenliği ve Avrupa çıkarlarını koruma mesajı”; Zervakis ise 4 ülkenin “bölgesel istikrarı ve deniz güvenliğini koruma ve Doğu Akdeniz’de seyir özgürlüğünü devam ettirmede işbirliği konusundaki kabiliyet ve bağlılığını gösterdiğini” söyledi.
NAVTEX SAVAŞLARI…
Aynı gazete, “NAVTEX Savaşları Sürüyor… Ankara, Koruçam Açıklarındaki Bölgeyi Tatbikat İçin Bağlayarak, Provoke Ediyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, AB Dışişleri bakanlarının Berlin’den Türkiye’yi “uyarmasından” birkaç saat sonra, Navtex yayımlayarak, gerçek mermilerle tatbikat yapmak üzere Koruçam’ın kuzeybatı deniz bölgesini bağladığını, Rum yönetiminin de karşı-Navtex”  ile cevap verdiğini yazdı.
Haberde, Antalya Radyo’dan Cuma gecesi saat 22.00’de yayımlanan Navtex’te belirtilen koordinatların Koruçam açıklarından başlayıp Korfu adasına kadar uzanan deniz bölgesini kapsadığına işaret edildi.
Lübnan ziyareti için bölgeye gelmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ankara sadece eylemlerin eşlik ettiği sözlere saygı duyar” açıklaması aktarıldıktan sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Yunanistan’ın Ege’de kara sularını 12 mile çıkarmasının savaş sebebi sayılacağı açıklamasına “Türkiye, gördüğü baskılara rağmen bir adım bile gerilemiyor” vurgusuyla, yer verildi. 
(ŞA/FEZ) 
 

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