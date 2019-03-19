Baf’taki Türk Mallarına “devlet” Müsamahası İle Yasadışı Taşocağı İzni



Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve dün yayınlanan taşocaklarının devlet tarafından yönetilmesi konulu raporda, Baf’ın “Androliku” (Gündoğdu) köyündeki Türk malı arazilere yasadışı şekilde taşocağı ruhsatı verilmesi konusunun tarihçesine yer verildi.

Politis’in “İki Hükümetten Akama’daki Yasadışı Taşocaklarına Sessiz Onay… Gerideki Orman da Korozyona Doğru Gidiyor” başlıklı haberine göre raporda Baf kazasındaki taşocakları üzerinde duruldu.

Akama’daki Kıbrıs Türk köyü Androliku bölgesinde toplanan ruhsatlı taşocaklarında kalker kayası bulunmadığını Rum Maden Dairesi, Jeolojik Bilimler Dairesi ve Şehircilik Dairesi dahil bütün yetkili birimlerin 2010’dan beri bildiğine dikkat çekilen raporda, Natura 2000 Ağı içerisinde bulunan bölgeye AKEL hükümeti tarafından “kamu menfaati için” taşocağı izni verildiği vurgulandı. Raporda DİSİ hükümetinin görev başında olduğu 2013’te bile Baf Ormanı içerisine taşocağı kurma önerisi yapıldığına dikkat çekildi.

(ŞA/ŞEB)

