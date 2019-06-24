Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, AB finansmanıyla, Baf’ta gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının tamamlanması Rum basınında da yer aldı.
Rum basını, Baf’taki Türk mahallesi Mutallo’da bulunan Cami-i Kebir (Büyük Cami-Ay.Sofia) Minaresi ve Aşağı Baf’taki Osmanlı Hamamı’nın restorasyon çalışmaları nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve burada yapılan konuşmalara geniş bir şekilde yer verdi.
Politis gazetesi “Baf’takiAy.Sofia Minaresi ve Hamam Teslim Edildi –Ortak Ümit Mesajı” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Hamam ve Ay.Sofia Teslim Edildi-Korunan Cami ve Hamam Teslim Edildi” şeklindeki başlıklarla, ilk ve iç sayfadan duyurdu.
(FK/ŞEB)