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Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, AB finansmanıyla,  Baf’ta gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının tamamlanması Rum basınında da yer aldı.

Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, AB finansmanıyla,  Baf’ta gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının tamamlanması Rum basınında da yer aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:14
Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, AB finansmanıyla,  Baf’ta gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının tamamlanması Rum basınında da yer aldı.
Rum basını, Baf’taki Türk mahallesi Mutallo’da bulunan Cami-i Kebir (Büyük Cami-Ay.Sofia) Minaresi ve Aşağı Baf’taki Osmanlı Hamamı’nın restorasyon çalışmaları nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve burada yapılan konuşmalara geniş bir şekilde yer verdi.

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Alithia gazetesi ilgili haberi “Kültürel Miras İki Toplumlu Teknik Komite-Baf’ta Korunan Minare ve Hamam Teslim Edildi” başlığıyla verdi. 
Politis gazetesi “Baf’takiAy.Sofia Minaresi ve Hamam Teslim Edildi –Ortak Ümit Mesajı” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Hamam ve Ay.Sofia Teslim Edildi-Korunan Cami ve Hamam Teslim Edildi” şeklindeki başlıklarla, ilk ve iç sayfadan duyurdu.  

(FK/ŞEB)
 

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