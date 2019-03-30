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Baf’taki Dronlar Sorun Yaratıyor

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Baf’ta bulunan “Asprokremmu” barajının kısa bir süre önce taşmasının oldukça ilgi çekmesi nedeniyle, görüntülere sahip olmak için vatandaşların drone kullandığı; ancak bu durumun, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde endişeye sebep olduğu belirtildi.

Baf’taki Dronlar Sorun Yaratıyor

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Baf’ta bulunan “Asprokremmu” barajının kısa bir süre önce taşmasının oldukça ilgi çekmesi nedeniyle, görüntülere sahip olmak için vatandaşların drone kullandığı; ancak bu durumun, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde endişeye sebep olduğu belirtildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Baf’taki Dronlar Sorun Yaratıyor

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Baf’ta bulunan “Asprokremmu” barajının kısa bir süre önce taşmasının oldukça ilgi çekmesi nedeniyle, görüntülere sahip olmak için vatandaşların drone kullandığı; ancak bu durumun, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde endişeye sebep olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesinin, Baf’ta taşan baraja bağlı olarak drone kullanımının, Baf Havalimanı’nın işleyişinde, doğrudan ve pratik sorunlara neden olduğunu yazdı.
Söz konusu baraj ile Baf Havalimanı’nın yakın olmasının bu soruna neden olduğunu yazan gazete, ilgili birimlerin, drone kullanımının koşul ve önkoşullarına ilişkin bilgilendirme kampanyası düzenlenmesi yönünde karar aldığını da belirtti.
(FK/HA)

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