Baf’ta Uyuşturucu Ve Sahte Dolar

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Baf’ta 3 kişi uyuşturucu ticaretinden, 3 kişi de piyasaya sahte dolar sürmekten tutuklandı.

Politis ve Haravgi’nin haberine göre Rum polisi bir süredir takibe aldığı üç Rumu uyuşturucu meselesinden tutukladı. Polis Çarşamba gecesi Baf’ta bir evde yaptığı aramada 43 gram hintkeneviri, hassas terazi ve 8 bin 135 Euro nakit para buldu; biri 23 ikisi 31 yaşlarındaki kişileri tutukladı.

Yine Baf’ta 23, 29 ve 32 yaşlarındaki üç kişi, çeşitli tarihlerde banka şubelerine giderek toplam 6 adet sahte 100 dolarlık banknot verip karşılığında yaklaşık 590 Euro nakit para elde etti. Sahte banknotlara emare olarak el koyan polis, adları verilmeyen kişileri mahkeme emriyle tutukladı.

(ŞA/ÖK)