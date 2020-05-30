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Baf’ta Bir Muhtar Görevini Kötüye Kullanmaktan Tutuklandı

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Baf’a bağlı büyük bir köyün muhtarının, görevini kötüye kullanmaktan dün tutuklandığı haber verildi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
Baf’ta Bir Muhtar Görevini Kötüye Kullanmaktan Tutuklandı
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Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Baf’a bağlı büyük bir köyün muhtarının, görevini kötüye kullanmaktan dün tutuklandığı haber verildi.

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Muhtarın, “görevliden para çalmak, zimmetine para geçirme ve görevini kötüye kullanmaktan ötürü” tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, muhtarın, geçtiğimiz yıl muhtarlığa ait fondan 6 bin Euro aldığını, bunu nakit olarak istediğini, sonrasında ise çalışanların itirazlarına rağmen, parayı karşılıksız çeklerle iade ettiğini veya hiçbir miktarı geri vermediğini belirtti.

Muhtarın bugün mahkeme karşısına çıkarılacağını yazan gazete, Baf’a bağlı 20 muhtarlıkta benzer suçlarla ilgili polis araştırmasının sürdüğüne dair bilgilerin, dün Rum polis kaynakları tarafından doğrulandığını da ekledi.

(İY/GÜL)

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