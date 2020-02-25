Baf Havalimanı’nda Patlayıcı Madde

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (T.A:K): Yunanistan’a seyahat etmek üzere Pazar günü öğle saatlerinde Baf Havalimanı’na giden 20 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda patlayıcı madde bulunduğu ve şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın bagajında yapılan aramada 7,62’lik askeri fişek bulunduğunu ve şahsın mahkemeye çıkarılacağını yazdı.



(GE/FEZ)