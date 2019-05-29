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Baf Açıklarında Düzensiz Göçmen

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum polisinin, Baf açıklarındaki bir gemide 9 düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.

Baf Açıklarında Düzensiz Göçmen

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum polisinin, Baf açıklarındaki bir gemide 9 düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
Baf Açıklarında Düzensiz Göçmen

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum polisinin, Baf açıklarındaki bir gemide 9 düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, Akama açıklarında sabaha karşı içerisinde 9 yetişkin erkeğin bulunduğu bir sandal tespit ettiğini yazdı.

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Gazete, Latsi’deki balıkçı sığınağına çekilen kaptansız teknenin içerisinde bulunan kaçak mültecilerin Poli Hrisohu polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Habere göre, polis sorgusu sırasında yolculuklarına Mersin’den başladıklarını ve her birinin yolculuk için 2 bin 500 Euro ödeme yaptığını söyleyen düzensiz göçmenler, bir Türk’ün kendilerini tekneyle getirdiğini ve bu kişinin Kıbrıs açıklarına gelindiği zaman başka bir tekneye binerek kaçtığını iddia etti.

(FK/FEZ)

 

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