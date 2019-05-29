Baf Açıklarında Düzensiz Göçmen

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum polisinin, Baf açıklarındaki bir gemide 9 düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, Akama açıklarında sabaha karşı içerisinde 9 yetişkin erkeğin bulunduğu bir sandal tespit ettiğini yazdı.

Gazete, Latsi’deki balıkçı sığınağına çekilen kaptansız teknenin içerisinde bulunan kaçak mültecilerin Poli Hrisohu polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Habere göre, polis sorgusu sırasında yolculuklarına Mersin’den başladıklarını ve her birinin yolculuk için 2 bin 500 Euro ödeme yaptığını söyleyen düzensiz göçmenler, bir Türk’ün kendilerini tekneyle getirdiğini ve bu kişinin Kıbrıs açıklarına gelindiği zaman başka bir tekneye binerek kaçtığını iddia etti.

(FK/FEZ)