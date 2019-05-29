Baf Açıklarında Düzensiz Göçmen

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Rum polisinin, Baf açıklarındaki bir gemide 9 düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin, Akama açıklarında sabaha karşı içerisinde 9 yetişkin erkeğin bulunduğu bir sandal tespit ettiğini yazdı.
Habere göre, polis sorgusu sırasında yolculuklarına Mersin’den başladıklarını ve her birinin yolculuk için 2 bin 500 Euro ödeme yaptığını söyleyen düzensiz göçmenler, bir Türk’ün kendilerini tekneyle getirdiğini ve bu kişinin Kıbrıs açıklarına gelindiği zaman başka bir tekneye binerek kaçtığını iddia etti.
(FK/FEZ)