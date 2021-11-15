Baf yangın yeri…

Alithia ve diğer gazeteler geniş ormanlık alan ve kuru otları etkileyen yangınlarda insan unsurundan ve kundaklamadan şüpheleniliyor.

İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin söndürmek için insanüstü çaba harcadığı yangınların gece saatlerinde de devam ettiği kaydedilen haberde, ekiplerin Akurso-Polemi-Psathi-Amargeti-Marathovuno/Strumbi’de söndürme-soğutma çalışmalarının devam ettiği, Holetria-Nada-Ayia Varvara ve Yolu’dakilerin tamamen söndürüldüğü, dün gece saatlerinde de Kleokedaron bölgesinde yeni bir yangın çıktığı kaydedildi.



Habere göre bölge sakini olduğu ve psikolojik durumu iyi olmadığı kaydedilen kişi, aracı ile yangın bölgesinde şüpheli hareket ettiği nedeniyle yapılan ihbar üzerine yakalanandı, aracıda bir kutu katı petrol ve kibrit bulundu. Sorgusunda, yabani zeytin ağacı ve kuru otlardan oluşan 3 hektarlık alanı yaktığını itiraf etti.

