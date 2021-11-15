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Baf yangın yeri…

Baf Kazası’nda dün birkaç saat içerisinde 11 yangın çıktığı bildirildi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:00
Baf yangın yeri…

Alithia ve diğer gazeteler geniş ormanlık alan ve kuru otları etkileyen yangınlarda insan unsurundan ve kundaklamadan şüpheleniliyor.
İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin söndürmek için insanüstü çaba harcadığı yangınların gece saatlerinde de devam ettiği kaydedilen haberde, ekiplerin Akurso-Polemi-Psathi-Amargeti-Marathovuno/Strumbi’de söndürme-soğutma çalışmalarının devam ettiği, Holetria-Nada-Ayia Varvara ve Yolu’dakilerin tamamen söndürüldüğü, dün gece saatlerinde de Kleokedaron bölgesinde yeni bir yangın çıktığı kaydedildi. 

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Gazete önceki gece Limasol Pirgo bölgesinde çıkan yangınla ilgisi görülen 26 yaşındaki bir kişinin yakalandığını ve dün çıkarıldığı mahkemeden, hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.
Habere göre bölge sakini olduğu ve psikolojik durumu iyi olmadığı kaydedilen kişi, aracı ile yangın bölgesinde şüpheli hareket ettiği nedeniyle yapılan ihbar üzerine yakalanandı, aracıda bir kutu katı petrol ve kibrit bulundu. Sorgusunda, yabani zeytin ağacı ve kuru otlardan oluşan 3 hektarlık alanı yaktığını itiraf etti. 
 

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Son Güncelleme: 15.11.2021 14:07
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