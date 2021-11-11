Baf Havaalanı, Ekim'de tüm zamanların en fazla yolcusunu ağırladı

Haravgi gazetesi, Baf Havaalanı’nda Ekim ayında geliş-gidişlerde kayda geçen toplam yolcu sayısının 331 bin 612 olduğunu yazdı.
Habere göre en çok yolcu İngiltere, Yunanistan ve Rusya’dan geldi.
Son Güncelleme: 11.11.2021 13:53
Baf Havaalanında Ekim ayında kaydedilen yolcu geliş ve gidiş rakamlarının tüm zamanların en iyilerinden biri olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi, Baf Havaalanı’nda Ekim ayında geliş-gidişlerde kayda geçen toplam yolcu sayısının 331 bin 612 olduğunu yazdı.
Habere göre en çok yolcu İngiltere, Yunanistan ve Rusya’dan geldi.