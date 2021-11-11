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Baf Havaalanı, Ekim'de tüm zamanların en fazla yolcusunu ağırladı

Baf Havaalanında Ekim ayında kaydedilen yolcu geliş ve gidiş rakamlarının tüm zamanların en iyilerinden biri olduğu belirtildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:45
Baf Havaalanı, Ekim'de tüm zamanların en fazla yolcusunu ağırladı

Haravgi gazetesi, Baf Havaalanı’nda Ekim ayında geliş-gidişlerde kayda geçen toplam yolcu sayısının 331 bin 612 olduğunu yazdı.

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Bu rakamın, Ekim 2019’daki rakam olan 322 bin 719 yolcunun yüzde 2,7’si fazlası olduğunu aktaran gazete, 331 bin 612 yolcudan 163 bin 392’sinin geliş, 168 bin 220’sinin ise gidiş yolcusu olduğunu vurguladı.

Habere göre en çok yolcu İngiltere, Yunanistan ve Rusya’dan geldi.

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Son Güncelleme: 11.11.2021 13:53
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