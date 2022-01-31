banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

Baf Akademik haritada

Baf Belediyesi’nin, tarihi harnup ağaçlarının akademik açıdan değerlendirilmesi için “büyük bir gizlilik” içerisinde anlaştığı Beyrut Amerikan Üniversitesi ile anlaştığı bildirildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:15
Baf Akademik haritada

Fileleftheros, “Baf’ın, Kıbrıs’ın Akademik Haritasına Girişi” başlıklı haberinde, Rum Teknoloji Üniversitesi’nin (TEPAK) Turizm Bilimleri Fakültesi’ni taşımasının ardından İsrail’in Herzilia Üniversitesi’nin işbirliğinde “Baf İnnovasyon Enstitüsü” kurulduğunu yazdı.
Habere göre, 2020’de açılışı yapılan ancak pandemi kaynaklı gecikme sonrasında fiili işleyişine bu yıl başlayacak enstitüde inovasyon, suların yönetimi, enerji kaynakları, gıda güvenliği, mekanik ve bilişim sistemleri, insan ve makine arasında etkileşimli işbirliği alanlarında lisansüstü eğitim verilecek.
Rum yönetiminin, tarihi harnup ağaçlarını Baf Belediyesi’ne devretmesinin ardından belediyenin, “gizli ve expres bir prosedürle” harnup ağaçlarının akademik açıdan değerlendirilmesini Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne ihale etti. 

banner341
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin birkaç haftadır Baf Apostolu Pavlu Caddesi’ne konuşlandığı ve 2022 akademik yılında “Neapolis Üniversitesi”, TEPAK “Turizm Bilimleri Fakültesi” , “Aleksander College”, “CDA College” ve “Pafos Innovation Institute” ile birlikte faaliyete geçeceği kaydedildi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 11:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta huzurevleri sıkı gözetimde
Güney Kıbrıs’ta huzurevleri sıkı gözetimde
Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor
Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu
Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…
Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 2 bin 225 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 2 bin 225 yeni vaka
Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”
Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”
Tatar, Fileleftheros’a konuştu
Tatar, Fileleftheros’a konuştu
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Rumları uyardı
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Rumları uyardı
Rum basını: “Kasulidis kendisini atayan Anastasiadis’in çok önünde”
Rum basını: “Kasulidis kendisini atayan Anastasiadis’in çok önünde”
Anastasiadis’ten Avrupa Konseyi’ne öneri sunma hazırlığı
Anastasiadis’ten Avrupa Konseyi’ne öneri sunma hazırlığı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim