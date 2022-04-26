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Baf açıklarında deprem

LefkKıbrıs'ın güneyinde, saat 22.11'de deprem meydana geldi.

26 Nisan 2022 Salı 22:45
Baf açıklarında deprem

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Baf’ın 20 km açıkları olan depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak verdi, ancak ilerleyen dakikalarda 4.8 olarak duyurdu.  Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü  4.7 olarak belirledi.

Deprem başkent Lefkoşa dahil adanın birçok bölgesinde hissedildi.

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Son Güncelleme: 27.04.2022 00:17
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