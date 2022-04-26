Baf açıklarında deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Baf’ın 20 km açıkları olan depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak verdi, ancak ilerleyen dakikalarda 4.8 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

Deprem başkent Lefkoşa dahil adanın birçok bölgesinde hissedildi.