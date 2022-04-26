LefkKıbrıs'ın güneyinde, saat 22.11'de deprem meydana geldi.
Baf açıklarında deprem
LefkKıbrıs'ın güneyinde, saat 22.11'de deprem meydana geldi.
26 Nisan 2022 Salı 22:45
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Baf’ın 20 km açıkları olan depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak verdi, ancak ilerleyen dakikalarda 4.8 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.
Deprem başkent Lefkoşa dahil adanın birçok bölgesinde hissedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.