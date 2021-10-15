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Azeri’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı

Lokmacı kapısından Güney’e geçtiği 27 Eylül’de tutuklanan 38 yaşındaki Azeri’nin dün yeniden yargıç karşısına çıkartılarak hakkındaki tutukluluk emrinin 8 gün daha uzatıldığı, basına kapalı mahkemede avukatın Rum polisinden şikâyetçi olduğu bildirildi.

15 Ekim 2021 Cuma 11:15
Azeri’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı

Politis “Azeri’nin Tabancası Türk ‘Patenti’ ” başlıklı haberinde, Azeri’nin, tasarrufunda bulunan tabancanın ise 7.65 mm mermi atacak şekilde namlusu değiştirilmiş kuru-sıkı tabanca olduğunun belirlendiğini, bu tür silahların “Türkiye’de imal edilip Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya nakledildiğini”öne sürdü.

Basına kapalı gerçekleştirildiği kaydedilen dünkü mahkemede yargıcın, polisin tutukluluk süresinin uzatılması talebini kabul ettiği kaydedilen habere göre tutuklu avukatı Efstathios Efstathiu, müvekkilinin Rum makamları ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi ve Azeri’nin, tutuklanmasının ardından Moskova’dan Güney Kıbrıs’a giden kardeşi ile görüştürülmemesinden şikâyetçi oldu.

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Rum polisinin “Şüpheli Kişilerin Hakları Yasası’nın”, tutuklunun periyodik ziyaretçi kabul edebileceğine dair 16’ncı maddesinin ihlal edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Yargıç, ilgili yasa kuralının Azeri için uygulanması emri verdi.

Avukat Efstathiu’nun Rum polisinden şikâyetlerini, 12 Ekim Salı günü Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’e de ilettiğine de dikkat çekildi. Şikâyet mektubunda Rum polisinin, yakın akrabası ve aile temsilcisinin Azeri’ye erişim sağlama ve ziyaret etme taleplerini reddettiği, Azeri’nin kardeşinden “benzeri görülmemiş şekilde ifade aldığı ve avukat-müvekkil ilişkisi dokunulmazlığını bozacak şekilde hareket ettiği” kaydedildi.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 12:23
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