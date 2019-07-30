banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103004
ALTIN
255.688
DOLAR
5.5640
STERLİN
6.7581
EURO
6.2015
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
banner307

Ayrılmak Üzere Olduğu Eşini Öldürmek İçin Yurt Dışından Geldi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Yurt dışında yaşayan 46 yaşındaki Sunil Sepala Yatibahu Mudalige isimli Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a gelerek, ayrılmak üzere olduğu eşini bıçakladığı belirtildi.

Ayrılmak Üzere Olduğu Eşini Öldürmek İçin Yurt Dışından Geldi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Yurt dışında yaşayan 46 yaşındaki Sunil Sepala Yatibahu Mudalige isimli Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a gelerek, ayrılmak üzere olduğu eşini bıçakladığı belirtildi.

30 Temmuz 2019 Salı 09:55
Ayrılmak Üzere Olduğu Eşini Öldürmek İçin Yurt Dışından Geldi

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Yurt dışında yaşayan 46 yaşındaki Sunil Sepala Yatibahu Mudalige isimli Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a gelerek, ayrılmak üzere olduğu eşini bıçakladığı belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’un Zakaki bölgesinde dün meydana gelen cinayet girişimi haberine geniş bir şekilde yer verdiler.
46 yaşındaki Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a geldiğini ve daha sonra yaşlı bir Kıbrıslı Rum ve Sri Lankalı bir kadının yardımıyla, ayrılmak üzere olduğu, 49 yaşındaki eşinin çalıştığı yere gittiğini yazan gazete, 46 yaşındaki adamın, bazı evrakları imzalatmak için ayrılmak üzere olduğu eşiyle konuşurken bir ara tartışmaya başladığını, daha sonra bıçak çıkararak kadını, doktor olan işvereninin gözleri önünde bıçakladığını belirtti.
Olay üzerine, doktorun hemen polisi aradığını belirten gazete söz konusu kadının karın ve yüz kısmından bıçak yarası alması nedeniyle iç kanama geçirdiğini ve ameliyata alındığını yazdı.

banner317
Habere göre  bıçaklama olayı, 49 yaşındaki Sri Lankalının, çalıştığı evde meydana gelirken, polis, tutuklama emri çıkarmak için zanlının kimliğini teyit etmeye çalışıyor. 
Polisin  zanlıyı tutuklamak için de geniş çapta araştırma yaptığını yazan gazete zanlıya yardım eden yaşlı Kıbrıslı Rum ve diğer Sri Lankalı kadının da polis tarafından sorgulandığını belirtti. 
Haravgi  ve Politis gazetesi zanlının fotoğrafına da yer verdi. 
(FK/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meclisi Önündeki Protesto Gösterisinde Arbede Yaşandı
Rum Meclisi Önündeki Protesto Gösterisinde Arbede Yaşandı
Sözde “maraş Belediyesi” Maraş’taki Envanter Sayımıyla İlgili Spehar Ve Hristodulidis İle Görüşmek İstiyor
Sözde “maraş Belediyesi” Maraş’taki Envanter Sayımıyla İlgili Spehar Ve Hristodulidis İle Görüşmek İstiyor
Diplomatik Misyon Başkanları Toplantısı Başladı
Diplomatik Misyon Başkanları Toplantısı Başladı
Miçotakis Şilluris Ve Rum Siyasi Parti Liderleriyle İle Görüştü
Miçotakis Şilluris Ve Rum Siyasi Parti Liderleriyle İle Görüştü
Mısır’la Turizmde İşbirliği
Mısır’la Turizmde İşbirliği
Lefkoşa Surlarının Bir Kısmının Yıkılması
Lefkoşa Surlarının Bir Kısmının Yıkılması
Diko’dan Politis Gazetesine “türk Yayın Organı Olma” Suçlaması
Diko’dan Politis Gazetesine “türk Yayın Organı Olma” Suçlaması
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü İçin Toplanacak
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü İçin Toplanacak
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Total-enı’ye 7’nci Parsel İçin Yeşil Işık
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Total-enı’ye 7’nci Parsel İçin Yeşil Işık
“beşli Konferansın Toplanma İhtimali Düşük” İddiası
“beşli Konferansın Toplanma İhtimali Düşük” İddiası

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim