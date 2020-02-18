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Aya Napa saldırısı zanlısı yakalandı

Larnaka’nın Ayia Napa semtinde önceki gün bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı dün Rum polisince yakalandı.

Aya Napa saldırısı zanlısı yakalandı

Larnaka’nın Ayia Napa semtinde önceki gün bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı dün Rum polisince yakalandı.

18 Şubat 2020 Salı 09:34
Aya Napa saldırısı zanlısı yakalandı
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Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’nın Ayia Napa semtindeki bir kafeye yönelik gerçekleşen ve kafede olduğuna inanılan bir iş insanını hedef alan silahlı saldırının zanlısının yakalandığını yazdılar.
Gazete, zanlının, Rum polisine bilindik olan, 38 yaşındaki Kıbrıslı bir Rum olduğunu ve olayda kullanılan kalaşnikof marka silahla da ilişkilendirildiğini aktardı.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Aya Napa Saldırısı
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