Aya Napa saldırısı zanlısı yakalandı

Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’nın Ayia Napa semtindeki bir kafeye yönelik gerçekleşen ve kafede olduğuna inanılan bir iş insanını hedef alan silahlı saldırının zanlısının yakalandığını yazdılar.

Gazete, zanlının, Rum polisine bilindik olan, 38 yaşındaki Kıbrıslı bir Rum olduğunu ve olayda kullanılan kalaşnikof marka silahla da ilişkilendirildiğini aktardı.

