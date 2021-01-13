Aya Napa, Mayıs'ta kademeli olarak turizm sezonunu açmayı umuyor

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'ya konuşan Aya Napa Belediye Başkanı Hristos Zannetu, Mayıs ayı sonu itibarıyla kademeli olarak turizm sezonunu açmayı umduklarını açıklarken, bunun aşılanma kampanyasının başarısına bağlı olduğunu söyledi.

Zanettu "Eğer aşı kampanyası başarılı olursa, Haziran-Temmuz arası bir miktar turist akışını sağlayabiliriz. Turizm sektörü bu konuda umutludur. Tüm Avrupa ve Kıbrıs'taki aşı kampanyalarının başarılı olması halinde, Haziran-Ekim döneminde 2019 rakamlarına ulaşabiliriz. 2019 turizm açısından bizim için çok iyi bir yıldı. Eğer her şey yolunda giderse Kasım ayı itibarıyla normal seyrimize dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılının Aya Napa için çok yıkıcı olduğunu anlatan Zanettu "virüs, bir çok işletmemizi kötü şekilde etkiledi. Bir çok işletmemiz kapanmanın eşiğine geldi. Aya Napa Belediyesi olarak, işletmelerimizin hayatta kalabilmeleri için vergiler de dahil bir çok önlem aldık ancak sadece vergi indirimiyle sektörün ayakta kalmayacağı da ortadadır" dedi.

"Pandeminin Kıbrıs turizmine etkisi çok kötü olmuştur. Bu zararın kötü etkilerinin yakın gelecekte nasıl sonuçlara yol açabileceğini kestirmek güçtür" diye konuşan Zanettu "buna rağmen belediye olarak yol ve alt yapı yatırımlarımızın yanı sıra, başladığımız turizm yatırımlarına da devam ettik" dedi.