“ay.pandeleimonas Manastırı”ndaki Çanın Çalınması Konusu Rum Meclisi’nde Tartışıldı



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün Çamlıbel’de bulunan “Ay. Pandeleimonas Manastırı”ndaki çanın çalınması konusunu ele aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, manastırın Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından restore edildikten sonra hasara uğratıldığını ve geçen yıl Ekim-Kasım ayları arasında, manastırdaki çanın kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındığını anımsatarak, toplantıya Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de katıldığını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, çanın hurdacıya satılmak üzere çalındığı üzerinde durulduğunu kaydetti.

(GE/FEZ)



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