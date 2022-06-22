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Ay. Napa’daki mafya saldırısında 40 yaşındaki Kıbrıslı Türk yaralandı

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:45
Ay. Napa’daki mafya saldırısında 40 yaşındaki Kıbrıslı Türk yaralandı

Ay. Napa gece hayatını kontrol altına almak isteyen mafyaya bağlı bir çete, “koruma hizmeti” satmaya çalıştığı bir eğlence merkezinde çalışan 40 yaşındaki adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türkü yaraladı.

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Fileleftheros’un haberine göre, 20 kişi 12 Haziran’da Ay. Napa’daki eğlence merkezine giderek, "koruma sağlama" teklifinde bulundu. Tekliflerinin kabul edilmemesi sözkonusu grup, ellerindeki bıçak, demir çubuk, cop ve muşta gibi gereçlerle bina girişindeki Kıbrıslı Türk çalışanı ve Rum mekân sahibini darp etti. Olay sırasında başından darbeler alan Kıbrıslı Türk hastaneye kaldırıldı.

Rum polisinin olayla ilgili olarak çete üyesi 5 Rum’u tutukladığı, 15 kişiyi aramakta olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 22.06.2022 11:53
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