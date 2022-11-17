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Avustralya İle Güney Kıbrıs Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İçin İstişarelere Başlanacak

Avustralya İle Güney Kıbrıs Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İçin İstişarelere Başlanacak

17 Kasım 2022 Perşembe 10:30
Avustralya İle Güney Kıbrıs Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İçin İstişarelere Başlanacak

Avustralya’nın, çifte vergilendirmeyi önlemeye  yönelik anlaşmanın imzalanması amacıyla Güney Kıbrıs ile istişarelere başlamaya olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Maliye Bakanlığı’nın, Avustralya’nın çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın imzalanması çerçevesindeki istişarelere olumlu yanıt vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Maliye Bakanlığı açıklamasında ayrıca  anlaşmaya yönelik görüşmelerin 2024 yılında başlayacağını da duyurdu.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 11:31
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