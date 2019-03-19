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Avrupa Yatırım Bankası İle Doğal Gaz Altyapıları İçin Finansman Anlaşması Görüşmeleri

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Rum Yönetimi’nin Avrupa Yatırım Bankası ile doğal gaz altyapılarının finanse edilmesini öngören bir anlaşma üzerinde görüşmekte olduğu haber verildi.

Avrupa Yatırım Bankası İle Doğal Gaz Altyapıları İçin Finansman Anlaşması Görüşmeleri

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Rum Yönetimi’nin Avrupa Yatırım Bankası ile doğal gaz altyapılarının finanse edilmesini öngören bir anlaşma üzerinde görüşmekte olduğu haber verildi.

19 Mart 2019 Salı 10:29
Avrupa Yatırım Bankası İle Doğal Gaz Altyapıları İçin Finansman Anlaşması Görüşmeleri


Lefkoşa, 19 Mart 19 (.):Rum Yönetimi’nin Avrupa Yatırım Bankası ile doğal gaz altyapılarının finanse edilmesini öngören bir anlaşma üzerinde görüşmekte olduğu haber verildi.
Alithia ve diğer gazeteler konunun, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis tarafından gündeme getirildiğini, Hoyer’in de Avrupa Yatırım Bankası’nın bu projeye katılması konusunda iyimser göründüğünü yazdı.
Habere göre Yeorgiadis Avrupa Yatırım Bankası 2013’ten bugüne kadar toplam 1,5 milyar Euro tutarında finans işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek bu kapsamda alınan meblağın Rum tarafındaki çeşitli sektörlere nasıl aktarıldığına dair bilgiler verdi.
Yeorgiadis söz konusu banka ile Güney Kıbrıs’taki doğal gaz altyapılarının 150 milyon Euro’ya kadar finanse edilmesini öngören bir anlaşma üzerinde görüşmekte olduklarını da açıkladı.
DELEK LEVİATHAN VE AFROTDİT YATAKLARI İÇİN AYRI BİR ŞİRKET KURUYOR
Öte yandan Haravgi “Delek Drilling” isimli İsrail şirketinin Güney Kıbrıs ve İsrail’in hidrokarbon yatakları için ayrı bir şirket kurabileceğini ve ardından hisselerini Londra Borsası’na sunabileceğini haber verdi.
Gazete Bloomberg’e dayandırdığı haberinde kurulması olası yeni şirketin İsrail’in en büyük doğal gaz yatağı Leviathan ve Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki “Afrodit” yatağının hisselerine sahip olacağını, bu iki yataktan çıkacak doğalgazı birleştirerek Mısır’daki sıvılaştırma terminaline satmak niyetinde olduğunu yazdı.
Gazete Delek Drilling’in Noble Energy isimli Amerikan şirketiyle birlikte Leviathan, Tamar ve Afrodit yataklarını elinde bulundurduğunu hatırlattı.
(ŞA/ŞEB)

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