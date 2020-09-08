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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi. 

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’ta
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in dün Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile bir araya gelerek bir dizi konuyu ele aldığını yazdı.
Habere göre Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın,  GSYH’nın yüzde 1.5’ine denk gelen projelerin finanse edilmesi bakımından Avrupa Yatırım Bankası’nın hissedarları olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. 
Petridis, Avrupa Yatırım Bankası tarafından 500 milyon Euro değerinde programın onaylandığını, yıl sonuna kadar da 200 milyon Euro değerinde başka projelerin de onaylanmasının beklendiğini söyledi. 
Petridis açıklamasında ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın, Güney Kıbrıs için stratejik bir müttefik, güvenilir bir ortak, güvenilir bir Avrupa kurumunu teşkil ettiğini belirtti. 

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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer ise açıklamasında, karantina döneminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğine dikkati çekti ve bunun da; Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda ne kadar hassas olduklarını gösterdiğini belirtti. 
Gazete, Hoyer’in dün sabah ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve Güney Kıbrıs’tan aldığı güçlü destekten dolayı da Avrupa Yatırım Bankası’nın duyduğu minnettarlığı Anastasiadis’e ilettiğini yazdı.
Hoyer, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Garanti Fonu’na katılmayı imzalayan ilk ülke olduğuna da dikkati çekti. 
(FK/HÖ)
 

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