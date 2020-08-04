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Avrupa Sağlık Ve Gıda Güvenliği Komiseri Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 4 Ağustos 2020 : Avrupa Birliği (AB) Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, AKEL, DİKO ve EDEK’den yetkililerle bir araya geldiği haber verildi.

04 Ağustos 2020 Salı 14:17
Avrupa Sağlık Ve Gıda Güvenliği Komiseri Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu
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Lefkoşa, 4 Ağustos 2020 : Avrupa Birliği (AB) Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, AKEL, DİKO ve EDEK’den yetkililerle bir araya geldiği haber verildi.
Yapılan görüşmelerde, koronavirüs pandemisiyle ilgili konuların ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Kiriakidu’nun parti heyetlerini, aşı bulunmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgilendirdiğini belirtti.
Kiriakidu’nun, tüm Avrupa vatandaşlarının aşıya erişimleri olacağı güvencesi verdiğini yazan gazete, Kiriakidu’nun, vatandaşların uzmanların önerdiği önlemlere uyması gerektiğine işaret ettiğini iletti.
Stella Kiriakidu, tüm vatandaşların son 5 aydır yaptığı fedakarlıkların boşa gitmesinin yazık olduğunu da söyledi.

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Bazı şirketlerin koronavirüs aşısıyla ilgili klinik çalışmaların üçüncü safhasına geçtiklerini de dile getiren Kiriakidu, aşının ne zaman çıkacağına dair elle tutulur bir tarih ise bulunmadığını belirtti.
İnsanların rehavete kapılmaması gerektiğini çünkü virüsün aralarında gezdiğini de dile getiren Kiriakidu, herkesin tetikte olması gerektiğini sözlerine ekledi.
(İY/FEZ)                             
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