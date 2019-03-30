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Avrupa Parlamentosu Seçimleri Işığında Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanması…ap Seçim Anketi

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı Mayıs ayında, ne kadar Kıbrıslı Türk’ün oy kullanacağı olgusunun hesaplanamaz bir unsur olduğu belirtildi.

Avrupa Parlamentosu Seçimleri Işığında Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanması…ap Seçim Anketi

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı Mayıs ayında, ne kadar Kıbrıslı Türk’ün oy kullanacağı olgusunun hesaplanamaz bir unsur olduğu belirtildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Avrupa Parlamentosu Seçimleri Işığında Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanması…ap Seçim Anketi


Lefkoşa, 30 Mart 19 : Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı Mayıs ayında, ne kadar Kıbrıslı Türk’ün oy kullanacağı olgusunun hesaplanamaz bir unsur olduğu belirtildi.
Politis gazetesi “Kaç Kıbrıslı Türk Oy Kullanacak-Avrupa Seçimlerinde Hesaplanamaz Unsur” başlıklı haberinde, Avrupa Parlamentosu seçimleri çerçevesinde ne kadar Kıbrıslı Türk’ün oy kullanacağı konusunda bir netlik olmadığını yazdı.
Gazete şimdiye kadar olan verilere dayanarak oy kullanma hakkına sahip olan Kıbrıslı Türk sayısının 80 bine dayandığını belirtti.
Bunun; önemli bir oy oranını teşkil ettiğini belirten gazete bu oyların katılımıyla birlikte, seçim sonuçları aracılığıyla mesajlar yollanması ve şekillendirilmesi olanağının da mümkün olduğunu yazdı.
Gazete dikkat çekici bir diğer noktanın ise kamu oyundaki anketlerin, Kıbrıslı Türkleri kapsamaması olduğunu, buna bağlı olarak da partilerin nihai oy oranlarının sürpriz unsuru teşkil ettiğini belirtti.
2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, 58 bin 637 Kıbrıslı Türk’ün oy kullanma hakkına sahip olduğunu ancak bunlardan sadece bin 819’nun oy kullandığına dikkati çeken gazete, bu yılki seçimlerde ise bu durumun farklı olabileceğini, parti oluşumu içerisinde bir Kıbrıslı Türk’ün seçilmesi perspektifinin, Niyazi Kızılyürek’in AKEL oy pusulasında yer alması veya Şener Levent’in siyasi oluşumu “Yasemin Hareketi” gibi unsurların, farklı bir durum yaratabileceğini yazdı.
Habere göre 2014 yılında oy kullanan bin 869 Kıbrıslı Türk’ten 252’si AKEL’e oy verirken, DİSİ, DİKO, EDEK ve Ekologlar Hareketi gibi partilere oy veren Kıbrıslı Türk sayısı ise minimum düzeyde.
Kıbrıslı Türklerin büyük oranı Şener Levent’i ve Ddrasi-Eylem’i destekledi.
Seçim sürecine dahil olan siyasi partilerin, şehir ve köylerinde oy toplama mücadelesi verdiğini yazan gazete bir çoğunun, siyasi ve çeşitli nedenlerden dolayı Kıbrıslı Türklerden oy almaya özellikle vurgu yaptıklarının görülmediğini de belirtti.
DİKO, EDEK ve Vatandaşlar İttifakı, Kıbrıslı Türkler seçmenler gidişatına yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadı.
DİSİ içerisindeki kaynaklar, partinin, yıllara dayalı olarak Kıbrıs Türk parti liderlikleriyle ve iş insanları gruplarıyla temas içerisinde olmasına karşın, seçimlerde Kıbrıslı Türkler tarafından herhangi bir destek almayı ummadıklarını ifade ettiler.
Habere göre, AKEL ise Kıbrıslı Türklerin seçimlere daha fazla katılımına, Niyazi Kızılyürek’in aday olması, Kıbrıslı Türk toplumu ile olan yıllara dayalı temaslar, iletişim düzeyinde diğer faaliyetlere bağlı olarak, özellikle önem veriyor.
AKEL içerisindeki kaynaklar, önlerinde bulunan olguların, Kıbrıslı Türklerin seçimlere katılımının artacağını ortaya koyduğunu belirttiler.
NASIL VE NERELERDE OY KULLANILACAK
Gazete aynı haber içerisinde, Rum Yüksek Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitriu’nun açıklamasına dayanarak, Pirgo Dillirga bölgesinde, Derinya’ya kadar, tüm hat boyunca, barikatlara yakın noktalarda sandıkların kurulacağını ve Kıbrıslı Türklerin bu konuda bilgilendirileceğini yazdı.
Seçmen kütüklerine kayıtlı ve KKTC’deki adreslerinin, Nüfus Dairesi’nde doğru şekilde beyan edilmiş olan Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs” kimliğini ibraz etmesiyle, oy kullanabileceğini yazan gazete adres değişikliklerinin 2 Nisan tarihine kadar da bildirilmesi gerektiğini belirtti.
AP SEÇİM ANKETİ
Alithia gazetesi Avrupa Birliği’nin, Avrupa Parlamentosu seçimleri ışığında gerçekleştirdiği üçüncü ankete yer verdi.
Gazete Rum milletvekilleri için Avrupa Parlamentosu içerisindeki sandalye dağılımının, diğer iki ankete göre sabit kaldığını yazdı.
Yeni ankete göre DİSİ ve AKEL’in ikişer, DİKO ve ELAM’ın ise birer sandalyeye sahip olduğunu yazan gazete DİSİ’nin oy oranının diğer ankete göre yüzde 3’lük bir düşüş gösterdiğini belirtti.
Habere göre yeni ankete göre DİSİ yüzde 33 (ikinci ankette yüzde 36.6, birinci ankette yüzde 39), AKEL yüzde 25.7; (daha önce yüzde 25.9 ve yüzde 18), DİKO yüzde 14.7( yüzde 12.9 ve yüzde 15) ELAM ise yüzde 8.3 (yüzde 10.8 ve yüzde 11) oy alırken EDEK yüzde 7.3, Vatandaşlık İttifakı ile Ekologlar ise yüzde 3.7 oy oranıyla Avrupa Parlamentosu dışında kalıyor.

(FK/ŞEB)

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