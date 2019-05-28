banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner306

Avrupa Parlamentosu Seçimi Analizleri…

“RAKAMLARLA GERÇEKLER”

Avrupa Parlamentosu Seçimi Analizleri…

“RAKAMLARLA GERÇEKLER”

28 Mayıs 2019 Salı 10:06
Avrupa Parlamentosu Seçimi Analizleri…

“RAKAMLARLA GERÇEKLER”

KIBRISLI TÜRKLERİN OYLARI AKEL’E GİTTİ, ELAM’A DA 14 OY ÇIKTI

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 : Güney Kıbrıs’ta 2014 yılında ve önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, katılım ve boykot oranlarının neredeyse aynı olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi “Rakamlarla Gerçekler… 2014 AP Seçimi ile 2019 AP Seçimi” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, 2014 yılında yapılan AP seçimi, 2016 yılında yapılan genel seçim ve 2019 yılı AP seçimi katılım-boykot rakamlarını karşılaştırdı.

Gazete, 2014 yılındaki AP seçiminde 266 bin 891 seçmenin oy kullanıp 352 bin 68 seçmenin oy kullanmadığını, 2019 yılında da 288 bin 483 seçmenin oy kullanıp, 340 bin 25 seçmenin oy kullanmadığını yazdı.

Habere göre, genel seçim rakamlarına bakıldığında ise, 362 bin 542 seçmenin oy kullanıp, 180 bin 644 seçmenin oy kullanmadığı görüldü.

Gazete, en büyük oy kaybını DİSİ’nin yaşadığını ve 2014 yılı AP seçiminde 97 bin 732 oy alan DİSİ’nin, 2019 yılı AP seçiminde 81 bin 539 oy aldığını kaydetti.

DİSİ’nin akabinde, en fazla oy kaybı yaşayan partinin Vatandaşlar İttifakı-Ekologlar olduğunu yazan gazete, bu partinin sadece 9 bin 232 oy alabildiğini belirtti.

AKEL’e bakıldığında ise, küçük bir oy artışı görüldüğünü, ancak bu artışın “suni bir artış” olduğunu kaydeden gazete, bu artışın Kıbrıslı Türklerin oyları sayesinde olduğunu ve bu oylar olmasaydı, AKEL’in 2014 yılına kıyasla bin 687 oy kaybı yaşayacağını yazdı.

Gazete, DİKO’nun ayrı bir kategoride bulunduğunu ve partinin, “büyük bir oy kazancı sağladığı” konusunda imaj oyunları yaptığını; ancak gerçekte, Dayanışma Hareketi ile kurduğu ittifak sayesinde oylarını artırdığını kaydetti.

Dayanışma Hareketi’nin 2014 yılından sonra kurulduğuna ve o dönemde AP seçiminde yer almadığına işaret eden gazete, bu sebepten ötürü DİKO’nun gerçekte ne kadar oy artırdığının veya kaybettiğinin hesaplanamadığını yazdı.

Haberde, EDEK ve ELAM’ın da oylarını artırdığına dikkat çekilerek, özellikle ELAM’ın, 2014 yılında 6 bin 957 olan oy sayısının, 2019 seçiminde 16 bin 210’a çıktığı ifade edildi.

KIBRISLI TÜRKLERİN OYLARININ YÜZDE 71,98’İ AKEL’E GİTTİ… ELAM’A 14 OY ÇIKTI

banner317
Gazete, bir diğer haberinde ise, Kıbrıslı Türklerin oylarının yüzde 71,98’inin AKEL’e gittiğini, aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi’ne de (ELAM) sandıktan 14 oy çıktığını yazdı.

AKEL’in adayı Niyazi Kızılyürek’in aday olmasının, Kıbrıslı Türklerin oylarının AKEL’e gitmesini sağladığını kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerden Yasemin Hareketi’ne bin 335 oy (yüzde 23,57), DİSİ’ye 68 oy (yüzde 1,2), KSP’ye 56 oy (yüzde 0,99), EDEK’e 48 oy (yüzde 0,85), DİKO’ya 27 oy (yüzde 0,48), Vatandaşlar İttifakı-Ekologlar’a 18 oy (yüzde 0,32), Demokratik Cephe’ye (DİPA) 16 oy (yüzde 0,28), ELAM’a 14 oy (yüzde 0,25), Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’ne (EAK) 1 oy ve bağımsız adaylar Haris Aristidu ile Mihalis Paraskevas’a ikişer oy gittiğini belirtti.

Gazete, toplam rakamlara bakıldığında ise Kızılyürek’in 25 bin 51 oy, Yasemin Hareketi’nin 4 bin 786 oy, KSP’nin de 170 oy aldığını yazdı.

AKEL LEFKOŞA RUM KESİMİ VE LARNAKA’DAN BİRİNCİLİKLE ÇIKTI

Politis gazetesi ise, DİSİ’nin bir önceki seçimde Güney Kıbrıs’taki tüm bölgelerden birincilikle çıktığını; ancak bu seçimde, AKEL’in bir adım öne geçtiğini yazdı.

Gazete, AKEL’in Lefkoşa Rum Kesimi ve Larnaka’daki sandıklardan birinci parti olarak çıktığını kaydederken, Hloraka, Kakopetria, Paralimni, Athienu (Kiracıköy) ve Emba gibi küçük köylerin, ELAM’a oy verdiğini ve bu durumun düşündürücü olduğunu belirtti.

TERCİH OYLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Fileleftheros gazetesi de, seçmenlerin kullandığı tercih oylarının, siyasi partilere mesaj verdiğini yazdı.

Gazete, partilerin “ağır topları” olan ve anketlere göre iyi bir oy sayısına sahip olduğu tahmin edilen DİSİ’den Nikos Tornaridis’in, AKEL’den Neoklis Silikiotis’in ve DİKO’dan Marinos Musiottas’ın, beklenen oyu alamadığını kaydetti.

PRODROMU’DAN AÇIKLAMA

Haravgi gazetesi ise, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’ya AP seçimi sonuçlarıyla ilgili soru sorulduğunu, ancak Prodromu’nun “sonuçları yorumlamıyoruz” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, seçimin medeni bir ortamda yapılmış olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gazete, bir diğer haberinde de, AP milletvekilliğine seçilen Yorgos Yeorgiu’dan boşalan Rum Meclisi sandalyesine, Andreas Pasiurtidis’in atandığını yazdı.

(GE/ÖK)

************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı
Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim