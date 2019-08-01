Avrupa Merkez Bankası Ve S&p’dan Rum Bankaları Konusunda Uyarı

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve S&P derecelendirme kuruluşu, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalara ilişkin değerlendirmelerinde çeşitli uyarılarda bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, AMB’den dün yapılan açıklamada, geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarıda bulunduğunu yazdılar.
Gazete benzer bir uyarının S&P derecelendirme kuruluşundan da geldiğini, kuruluşun, yasa tasarısının kabulü durumunda Rum bankacılık sisteminin zarar görebileceği konusunda uyardığını vurguladı.
(SB/GÜL)