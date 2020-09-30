Avrupa Konseyi Toplantısı Öncesi Diplomatik Hareketler

YUNANİSTAN VE İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’TA TEMASLARDA BULUNACAK

Lefkoşa, 30 Eylül 2020 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı haber verildi. Güney Kıbrıs’a dün giden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise bugün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmelerde bulunacak.

Ziyarete son anda karar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, ziyaretin gündeminin, ‘iki ülkenin tezleri konusunda kamuoyunda söylenenler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçitakis’in BM’deki konuşmasında Kıbrıs sorununa değinmediğine dair haberler, aynı zamanda Atina’nın yaklaşan Avrupa Konseyi öncesinde Rum kesimine mesafeli olduğu’na ilişkin’ konular olduğuna işaret etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Dendias’ın Rum kesimine yapacağı ziyaretin, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le yaptıkları telefon görüşmesinde kararlaştırıldığını kaydeden gazete, Dendias2ın görüşmede Hristodulidis’e bugün Güney Kıbrıs’a gitmek istediğini ilettiğini belirtti.

Hristodulidis ile Dendias’ın bugün akşamüzeri Dışişleri Bakanlığında görüşecekleri ve Dendias’ın görüşmede Hristodulidis’i, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı ziyaret konusunda bilgilendireceği belirtildi.

Öte yandan, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın dün Güney Kıbrıs’a gittiğini ve bugün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmelerde bulunacağını da yazan gazete, iki bakanın görüşmesinin gündeminde yarınki Avrupa Konseyi toplantısı ışığında, bölgedeki gelişmelerin bulunacağını bildirdi.

Hristodulidis ile Laya’nın bu sabah baş başa görüşeceklerini ve bunu iki ülkenin bakanlık heyetlerinin katılacağı genişletilmiş görüşmelerin izleyeceğini kaydeden gazete, görüşmede ikili ilişkilerin masaya yatırılacağını yazdı. Aynı zamanda Türkiye’nin ileri sürülen yasadışı eylemleri ve Avrupa Konseyi’nde yapılması planlanan ilgili görüşme ışığında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını belirtti.

Görüşmede, Avrupa, Akdeniz ve bölgesel ortak ilgi konularının da ele alınacağı ve ikili işbirliğinin bu çerçevede geliştirilmesine dair yöntemlerin de inceleceği kaydedildi.

Hristodulidis’in akşamüzeri bir araya geleceği Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la ise ilk önce baş başa görüşeceğini ve ardından bakanlık heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş görüşmelere geçileceğini kaydeden gazete, görüşmenin gündeminde, Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilecek Türkiye’yle ilgili stratejik görüşme öncesinde, eylem ve faaliyetlerin koordine edilmesinin bulunacağını ekledi.

Politis gazetesi ise “Lute Yeniden İşe Koyuluyor” başlıklı haberinde, AB-Türkiye ilişkilerinin aynı zamanda Doğu Akdeniz’de şekillenen durumun ele alınmasının beklendiği yarınki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, hummalı istişareler yapıldığını yazdı.



Rum kesiminin yaptırımlar konusunda baskı altında olmasının beklendiğini yazan gazete, buna paralel olarak Kıbrıs sorunuyla alakalı olarak, BM düzeyindeki perde gerisindeki kulis faaliyetlerinin de sürmekte olduğunu öne sürdü.Gazete “Lute Beklemede” ara başlıklı haberinde, KKTC’deki seçim süreci tamamlanır tamamlanmaz, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Crans Montana tipinde yeni bir gayri resmi konferansa ilişkin zemin araştırması yapmak ve hazırlamak için, yeniden harekete geçmesinin beklendiğini iddia etti.“İlk aşamada arzu edilen şeyin iki taraf arasında ortak zeminin bulunması olduğunu ve bunun 2014 ortak açıklaması ile Crans Montana’ya yol açan görüş birliklerinde bulunmasının ihtimal dışında olmadığına” işaret eden gazete, doğal olarak Guterres çerçevesi üzerinde durulacağını da ekledi.ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMASIÖte yandan gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB zirve toplantısıyla ilgili açıklamasına da yer verdiler.Fileleftheros gazetesine göre, dün katıldığı bir açılışın ardından açıklamada bulunan Anastasiadis “yaklaşan Avrupa Konseyi toplantısında arzu ettikleri şeyin, Avrupa ve Avrupa vatandaşları olduğu kadar, Kıbrıs’ın da güvenilirliği ve saygınlığının kurtarılması olduğunu” dile getirdi.Rum lider, Brüksel’de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının kritik olup olmadığı ve şartların değişip değişmediği konusundaki bir soruya yanıtında ise, “Hiçbir şey değişmedi. İsteyeceğimiz şey gerek Avrupa, gerek de Kıbrıs’ın Avrupalı vatandaşlarının güvenilirliği ve saygınlığının kurtarılmasıdır” şeklinde konuştu.Rum kesiminin, Belarus karşısındaki yaptırımlara onay vermesi için, Türkiye’yle ilgili yaptırımlar isteyip istemeyeceklerinin kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis, amacın en nihayetinde, katılım adayı ülke olarak Türkiye’nin yükümlülüklerinin, AB ilke ve değerlerine yanıt vermesinin gerçekleşmesi olduğunu sözlerine ekledi.Gazete, Anastasiadis’in yarınki Avrupa Konseyi toplantısı için bugün Brüksel’e gideceğini de yazdı.(İY/FEZ)