Avrupa Konseyi Çatısı Altında Faaliyet Gösteren  Aıda’nın Güney Kıbrıs İle İlgili  Raporu

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Avrupa Mülteci ve Sürgün Konseyi'ne (ECRE) bağlı olarak araştırmalar yapan İltica Enformasyon Veritabanı (AIDA), Güney Kıbrıs ile ilgili rapor yayımladı.

Haravgi gazetesi AIDA’nın, siyasi sığınmayla ilgili Güney Kıbrıs raporunda, siyasi sığınma süreçlerini, misafir etme-kabul etme koşullarını incelediğini yazdı.

Gazete, rapora dayanarak, siyasi sığınma başvuru sahiplerine ilişkin iskan politikasının, bu amaç için verilen ödeneğe ilişkin olarak oldukça kısıtlayıcı olarak nitelendirildiğini belirtti.

Raporda, iskan konusunda ciddi konuların gündeme getirildiğini belirten gazete, rapora atıfta bulunarak, Köfünye Kabul Merkezi’nde kalan kişilerin (hak sahiplerinin) hakları konusunda belirlenmiş bir zaman çerçevesinin bulunmadığını, siyasi sığınma başvuru sahiplerinin ise toplum içerisine geçişleri için Siyasi Sığınma Birimi tarafından bilgilendirildiğini veya teşvik edildiğini yazdı.

Habere göre raporda, uluslararası koruma alan kişilerin büyük çoğunluğunun, hemen iş sağlayamadığından da söz edildi.

Kabul edilme koşullarına ilişkin olarak, raporda, siyasi sığınma başvuru sahiplerinin, özel konut temin etme açısından 2018 yılının daha da zor olduğundan bahsedildi.

Göçmenlerle ilgili yasa temelinde tutuklu bulunan siyasi sığınma başvuru sahibi kişilerin sayısında 2018 yılında artış gözlemlediğinden söz edilen raporda, 2017 yılı sonundan itibaren siyasi sığınma başvuru sahiplerinin incelenmesinin askıya alınmasına bağlı olarak bu kişilerin tutukluluk sürelerinin belirsiz olduğundan da bahsedildi.

Gazete, haberinde ayrıca yine rapora dayanarak Nisan 2018’e kadar Mennoya’daki tutukevinde tutulan kişilerin sayısının maksimum kapasiteye ulaştığını, bunun da, tutukluların serbest bırakılmasına neden olduğunu yazdı.

(FK/ÖK)