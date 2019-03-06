Avrupa Komisyonu Türkiye’den Güney Kıbrıs’a Mülteci Akışını Kabul Etse De Yaptırım Yok

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den Güney Kıbrıs’a mülteci akışında artış olduğunu kabul ettiği, ancak buna yönelik herhangi bir yaptırım uygulamadığı veya eleştiride bulunmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği, Komisyon’un “iç yazışmalarında”, mülteci akışı konusunun irdelendiğini ve Dublin Anlaşması’na atıfta bulunulduğunu; ayrıca bu yazışmanın bugünkü Komisyonerler Koleji toplantısında ele alınacağını yazdı.

Haberde, Komisyon’un mülteci sorunuyla ilgili geçici çözümler önerdiği ve Rum Yönetimi’nin adil dağıtımla ilgili talebine “kapıyı kapattığı” belirtildi.

(GE/ÖK)

