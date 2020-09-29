Avrupa Komisyonu’nun 3 Yetkilisi Tocchi’nin Açıklamalarını Değerlendirdi

Lefkoşa, 29 Eylül 20 : Avrupa Komisyonu’nun 3 yetkilisinin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in kurum dışındaki danışmanı Natalie Tocchi’nin açıklamalarını, “Kıbrıs Haber Ajansı”na değerlendirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu yetkililerinin konuyla ilgili değerlendirmelerinde, Natalie Tocchi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasını yorumladıklarını yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu yetkilileri, Natalie Tocchi’nin, Borrell’in kurum-dışı danışmanı olduğunu, Avrupa Dış Eylem Servisi’ne veya kabineye ait olmadığını, dış politika ile ilgili konularda da yetkili olmadığını belirterek, Tocchi’nin akademik sıfatı ve şahsi görüşleri çerçevesinde açıklamalarda bulunduğunu ifade ettiler.

Komisyon temsilcisi Nabila Massrali açıklamasında, özel danışmanlara ilişkin olarak Komisyon’un 2020-21 yılları için 27 özel danışman belirlediğini, ilgili tüm bilgilerin Komisyonun internet sayfasında yer aldığını söyledi.



Borrell’in kurum dışı 4 danışmana da sahip olduğunu söyleyen Massrali, Tocchi konusunda ise, (Tocchi’nin) kendi kişisel ve akademisyen sıfatıyla açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.Komisyon Temsilcisi ve Avrupa Dış Eylemler Hizmetleri yetkilisi Peter Stano yaptığı açıklamada düşünce kuruluşlarının üyelerinden, yorumculardan veya analizörlerden bağımsız olarak AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve kısıtlayıcı tedbirlerin alınması yönündeki görüşlerinin aynı olduğunu belirtti.Stano, Komisyon’un isteğinin, gerginliğin azaltılması, konuların görüşme ve diyalog aracılığıyla çözümlenmesi yönünde olduğunu da ifade etti.(FK/HÖ)